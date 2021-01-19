Шахтоуправление Покровское достигло соглашения о реструктуризации всех долгов

Компании удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга и согласовать рассрочку выплат кредиторам на несколько лет, на предприятие был переведен лишь основной долг – $500 млн.

Шахтоуправление Покровское в результате переговоров достигло соглашения о реструктуризации всех своих долговых обязательств – на предприятие был переведен лишь основной долг, $500 млн, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Переговоры длились с 2017 года, ситуация была крайне сложной. Так, согласно условиям кредита, ШУ Покровское выступало поручителем. Хоть этого и не было видно в отчетности ШУ, у нас был существенный риск получить решение лондонского арбитража полностью против нас. Ведь задолженность по сути была бесспорной. В таком случае ШУ должно было бы погасить всю сумму долга и начисленных процентов. А к моменту заключения мирового соглашения эта сумма составляла более 1,5 млрд долларов. Такое решение арбитража, безусловно, привело бы к банкротству ШУП", – цитирует агентство сообщение.

Компании удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга и согласовать рассрочку выплат кредиторам на несколько лет, отмечает "РБК-Украина".

"На предприятии работает 7 тыс. человек, однако во всей производственной цепочке участвует порядка 12 тысяч человек. Потеря работы у такого количества людей в городе с населением в 60 тысяч привело бы к коллапсу", – заявили в шахтоуправлении.

Сейчас долг в $500 млн отражен в финансовой отчетности предприятия, так как после решения арбитража его статус как поручителя сменился на статус непосредственного должника. Агентство пишет, что это привело к резкому ухудшению финансового состояния "Покровского" и обвалу его чистых активов.

"Мы уверены в том, что со временем ШУ Покровское сможет погасить все долги, но сейчас ситуация весьма затруднительна", – сказано в сообщении.

"РБК-Украина" пишет, что 15 января внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" одобрило мировое соглашение (Settlement Deed) в рамках дела, которое рассматривает Лондонский международный арбитражный суд.

По этому соглашению ЧАО "ДМЗ" обязался выплатить кредиторам 835 млн долларов начисленных и не списанных процентов по полученному ранее кредиту и компенсировать ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" суму основного долга. Этот долг "Шахтоуправление "Покровское" полностью выплачивает кредиторам, отмечает агентство.