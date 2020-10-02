ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Голобуцкий: Жесткую позицию Антимонопольного комитета по шахтоуправлению "Покровское" считаю вполне оправданной

Рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательство "Метинвеста" продавать часть продукции другим участникам рынка – вполне рациональный предохранитель от монопольных злоупотреблений, заявил политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета
Алексей Голобуцкий: В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета
Фото: radiosvoboda.org

Позиция Антимонопольного комитета Украины по поводу шахтоуправления "Покровское" оправдана, заявил в Facebook политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Как бы мы ни относились к владельцам заводов, на них работают сотни тысяч украинском которые получают зарплату и платят налоги. Но в случае с ШУПом жесткую позицию АМКУ считаю вполне оправданной – рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательство продавать часть продукции другим участникам рынка считаю вполне рациональным предохранителем монопольных злоупотреблений. Именно таких – четких и понятных действий всегда не хватало украинской власти, которая постоянно вязнет в паутине олигархических интересов. Надеюсь, что такое решение АМКУ не последнее, а [глава ведомства Ольга] Пищанская не ограничится одним лишь "Метинвестом". В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета", – написал эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3528138237249388

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании "Метинвест" разрешения на приобретение ООО "Индастриал коал холдинг", ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания" при условии выполнения ряда обязательств со стороны инвестора. Об этом проинформировала 1 октября пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины занял необоснованно жесткую позицию в отношении компании "Метинвест" и установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, заявили в компании. "Метинвест" вынужденно согласился на условия АМКУ, подчеркнули в пресс-службе.

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Теги: АМКУ, Метинвест, Антимонопольный комитет, Алексей Голобуцкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Денев выступила в роли дизайнера одежды
Денев выступила в роли дизайнера одежды
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS