Голобуцкий: Жесткую позицию Антимонопольного комитета по шахтоуправлению "Покровское" считаю вполне оправданной

Рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательство "Метинвеста" продавать часть продукции другим участникам рынка – вполне рациональный предохранитель от монопольных злоупотреблений, заявил политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Позиция Антимонопольного комитета Украины по поводу шахтоуправления "Покровское" оправдана, заявил в Facebook политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Как бы мы ни относились к владельцам заводов, на них работают сотни тысяч украинском которые получают зарплату и платят налоги. Но в случае с ШУПом жесткую позицию АМКУ считаю вполне оправданной – рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательство продавать часть продукции другим участникам рынка считаю вполне рациональным предохранителем монопольных злоупотреблений. Именно таких – четких и понятных действий всегда не хватало украинской власти, которая постоянно вязнет в паутине олигархических интересов. Надеюсь, что такое решение АМКУ не последнее, а [глава ведомства Ольга] Пищанская не ограничится одним лишь "Метинвестом". В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета", – написал эксперт.

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании "Метинвест" разрешения на приобретение ООО "Индастриал коал холдинг", ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания" при условии выполнения ряда обязательств со стороны инвестора. Об этом проинформировала 1 октября пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины занял необоснованно жесткую позицию в отношении компании "Метинвест" и установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток, заявили в компании. "Метинвест" вынужденно согласился на условия АМКУ, подчеркнули в пресс-службе.

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.