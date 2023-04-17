Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы; реформа сектора гражданской безопасности; обновленная ветеранская политика; реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию; восстановление; масштабная социальная реформа; проекты поддержки бизнеса; новые направления в реформе образования; реформа таможни; реформа государственного управления.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что во встрече наблюдательного совета "Украинская архитектура реформ" приняли участие директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По словам Шмыгаля, важно привлечь Офис реформ к совместной подготовке с Европейской Комиссией комплексного плана реформ и восстановления. Он должен основываться на уже существующих стратегических документах, в частности, Плане восстановления Украины и оценке потребностей восстановления от Всемирного банка, а также соответствовать процессам евроинтеграции.