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Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

Шмыгаль отметил необходимость "переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ"
Шмыгаль отметил необходимость "переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ"
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины намерено разработать новую экономическую модель страны как ресурсного центра Европы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, которые заставляют переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

  1. разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
  2. реформа сектора гражданской безопасности;
  3. обновленная ветеранская политика;
  4. реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
  5. восстановление;
  6. масштабная социальная реформа;
  7. проекты поддержки бизнеса;
  8. новые направления в реформе образования;
  9. реформа таможни;
  10. реформа государственного управления.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что во встрече наблюдательного совета "Украинская архитектура реформ" приняли участие директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По словам Шмыгаля, важно привлечь Офис реформ к совместной подготовке с Европейской Комиссией комплексного плана реформ и восстановления. Он должен основываться на уже существующих стратегических документах, в частности, Плане восстановления Украины и оценке потребностей восстановления от Всемирного банка, а также соответствовать процессам евроинтеграции.

Контекст:

Проект "Украинская архитектура реформ" (Ukraine Reforms Architecture) работает в Украине с 2016 года.

Теги: реформы, ЕБРР, Евросоюз, Маттео Патроне, Денис Шмыгаль, Матти Маасикас, Кабмин, восстановление
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