Шмыгаль: Украина двигается к амбициозной цели быть готовой к вступлению в ЕС "максимум через два года"

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Вчера Европейский союз и Украина пролонгировали "транспортный безвиз" еще на год, то есть до 30 июня 2024 года. Это означает, что украинским перевозчикам и дальше не нужны разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС. За время своего действия транспортное соглашение доказало свою эффективность. Объемы грузовых перевозок и количество перевозчиков выросли более чем на 50%", – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, "транспортный безвиз" – "неотъемлемая часть" интеграции Украины с ЕС.
"Это возможности для большего количества украинских предпринимателей выйти на европейские рынки. Это часть построения экспортоориентированной экономики в Украине. "Транспортный безвиз" способствует успешной модернизации логистики в западном направлении, – отметил Шмыгаль. – Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество с европейскими партнерами по трансформации и реформам в Украине. Мы двигаемся к нашей амбициозной цели быть готовыми к вступлению в ЕС максимум через два года".
Украина и Европейский союз подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз, 29 июня 2022 года. Срок соглашения составлял один год с возможностью пролонгации.
Соглашение, в частности, упрощает процедуру признания водительских документов: Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.