Шмыгаль: Украина двигается к амбициозной цели быть готовой к вступлению в ЕС "максимум через два года"

Об этом 17 марта на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Вчера Европейский союз и Украина пролонгировали "транспортный безвиз" еще на год, то есть до 30 июня 2024 года. Это означает, что украинским перевозчикам и дальше не нужны разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС. За время своего действия транспортное соглашение доказало свою эффективность. Объемы грузовых перевозок и количество перевозчиков выросли более чем на 50%", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, "транспортный безвиз" – "неотъемлемая часть" интеграции Украины с ЕС.

"Это возможности для большего количества украинских предпринимателей выйти на европейские рынки. Это часть построения экспортоориентированной экономики в Украине. "Транспортный безвиз" способствует успешной модернизации логистики в западном направлении, – отметил Шмыгаль. – Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество с европейскими партнерами по трансформации и реформам в Украине. Мы двигаемся к нашей амбициозной цели быть готовыми к вступлению в ЕС максимум через два года".

Украина и Европейский союз подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз, 29 июня 2022 года. Срок соглашения составлял один год с возможностью пролонгации.

Соглашение, в частности, упрощает процедуру признания водительских документов: Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.