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Шмыгаль об "Укроборонпроме": Где еще стратегические предприятия обслуживают частные коррупционные интересы?

Госконцерн "Укроборонпром" нужно трансформировать по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль заявил, что предприятия госконцерна "нужно очистить от долгов"
Шмыгаль заявил, что предприятия госконцерна "нужно очистить от долгов"
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Государственный концерн "Укроборонпром" причастен к коррупционным схемам. Такое мнение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

"Идея в том, чтобы трансформировать его по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы?" – сказал он.

По словам премьер-министра, предприятия госконцерна "нужно очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень".

"Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль – это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире. У государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. А мы хотим наши оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов. Спрос на нашу продукцию есть в мире. Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться", – заявил Шмыгаль.

Более 100 государственных предприятий "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях концерна работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

В апреле заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

Теги: коррупция, Укроборонпром, доходы, оборона, премьер-министр, деятельность, Денис Шмыгаль, стратегические предприятия, госконцерн
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