Шмыгаль рассказал о строительстве в Украине шести автобанов

Шмыгаль отметил, что законодательная база уже есть Фото: kmu.gov.ua

Он назвал преступлением ситуацию, когда 30 лет в Украине не строились скоростные дороги.

"Мы начали эту работу. Я уверен, что на следующий год от Краковца [Львовской области], где пункт пропуска с Польшей, до Львова, до Ровно будет идти уже первый автобан. Все проведены критические вещи, проведены уже все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты, то есть эта работа движется", – сказал глава правительства.

Главное, по словам Шмыгаля, что "принята вся законодательная база, которая позволяет это реализовывать".

"Следом за этим проектом мы уже знаем о пяти следующих проектах строительства автобанов, заинтересованность в которых выразили, в частности, инвесторы", – отметил премьер-министр Украины.