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Шмыгаль рассказал о строительстве в Украине шести автобанов

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Шмыгаль отметил, что законодательная база уже есть
Шмыгаль отметил, что законодательная база уже есть
Фото: kmu.gov.ua

В 2022 году в Украине может появиться первый автобан, заявил 7 октября во время выступления на Киевском международном экономическом форуме премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он назвал преступлением ситуацию, когда 30 лет в Украине не строились скоростные дороги.

"Мы начали эту работу. Я уверен, что на следующий год от Краковца [Львовской области], где пункт пропуска с Польшей, до Львова, до Ровно будет идти уже первый автобан. Все проведены критические вещи, проведены уже все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты, то есть эта работа движется", – сказал глава правительства.

Главное, по словам Шмыгаля, что "принята вся законодательная база, которая позволяет это реализовывать".

"Следом за этим проектом мы уже знаем о пяти следующих проектах строительства автобанов, заинтересованность в которых выразили, в частности, инвесторы", – отметил премьер-министр Украины.

Контекст:

В марте Шмыгаль говорил, что будущая трасса Краковец – Броды – Ровно вместе с участком северного обхода Львова образует "современный транспортный коридор с Евросоюзом".

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы, а всего в 2020 году в стране было построено и отремонтировано 4000 км дорог государственного значения.

В феврале 2021 года глава государства отметил, что в текущем году украинские власти собираются построить 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. – местного.

Теги: Львов, Польша, Ровно, строительство, Львовская область, дороги, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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