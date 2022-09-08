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Ситуация с "Энергоатомом" и "Энергетической компанией Украины" может негативно повлиять на экспорт электроэнергии – Жупанин

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Андрей Жупанин: Мы сейчас будем зарашивать информацию в "Энергоатоме", чтобы узнать, действительно ли предоставлялись определенные эксклюзивные условия для трейдера
Андрей Жупанин: Мы сейчас будем зарашивать информацию в "Энергоатоме", чтобы узнать, действительно ли предоставлялись определенные эксклюзивные условия для трейдера
Скриншот: Андрій Жупанин / YouTube

Народный депутат Украины Андрей Жупанин считает, что ситуация с "Энергетической компанией Украины", вероятно, получившей беспроцентный заем от ГП "НАЭК "Энергоатом", может негативно повлиять на рынок экспорта электрической энергии, пишет профильное издание ExPro со ссылкой на слова народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Жупанина.

"Я отрицательно отношусь к идее о создании единого государственного трейдера. Потому что не вижу проблемы, чтобы генерация сама продавала на экспорт производимую электрическую энергию. В общем, пока я не вижу никакого преимущества. Вообще эта история может немного качать рынок продажи электроэнергии за границу, потому что трейдер, не имея ресурса, возможно, сможет предложить лучшие условия для продажи и выигрывать контракты, что, в принципе, с одной стороны хорошо, потому что мы говорим, что это государственный трейдер. Однако если ежедневная деятельность будет на виду у общества, мы будем знать, на каких условиях заключаются контракты – это одна история. Но, действительно, я очень сомневаюсь, что нам будут об этом рассказывать. Я боюсь, чтобы это не стало очередной энергетической аферой", – сказал Жупанин.

Он также сообщил, что нардепы готовят обращение в НКРЭКУ и ГП "НАЭК "Энергоатом" по разъяснению ситуации с предоставлением беспроцентного займа и отсрочки платежа за электрическую энергию для "Энергетической компании Украины".

"Мы сейчас будем запрашивать информацию в "Энергоатоме", чтобы узнать, действительно ли предоставлялись определенные эксклюзивные условия для трейдера. Если это так, то это сильно нарушает конкуренцию на рынке. На таких условиях смог бы работать любой трейдер. Пока официального подтверждения этой информации нет, только слухи. Но эти слухи не безосновательны. Также мы сейчас готовим обращение в НКРЭКУ, чтобы там прояснили эту ситуацию. Внешне вся эта ситуация выглядит очень странно", – отметил нардеп.

По его словам, "Энергоатом" не комментирует вопрос о сотрудничестве с "Энергетической компанией Украины".

"Энергоатом" вообще никак не комментирует вопрос создания государственного трейдера. Сейчас мы увидим, будут ли нам предоставлять эту информацию. Потому что даже сейчас по нашим запросам компания может написать, что в условиях военного положения эта информация конфиденциальная", – подчеркнул он.

Контекст:

Народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун заявила 5 сентября, что трейдер имеет неконкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Нардеп считает, что "Энергоатом" и "Энергетическая компания Украины" должны быть в конкурентных отношениях между собой.

Профильный сайт ExPro писал, что "Энергетическая компания Украины" стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Румынию и Словакию. Компания снабжает страны 62–63 МВт ровным графиком по обоим направлениям. Доля государства в экспорте электроэнергии в Румынию и Словакию достигла 50%.

Теги: энергетика, электроэнергия, Энергоатом, НКРЭКУ, Андрей Жупанин
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