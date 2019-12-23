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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Скалецкая: Несмотря на ст. 49 Конституции, пациенты за свой счет финансировали больницы через благотворительные фонды

Украинским "простым медучреждениям" приходилось выживать, не получая достаточного финансирования из госбюджета, сообщила в интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Скалецкая заявила, что государство нормально не финансировало систему здравоохранения
Скалецкая заявила, что государство нормально не финансировало систему здравоохранения
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

До изменения принципов финансирования медучреждений деньги украинцев через благотворительные фонды шли на содержание больниц. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Общая картина такова: несмотря на ст. 49 Конституции, пациенты за свой счет финансировали больницы через благотворительные фонды. Это была многолетняя история де-факто софинансирования пациентами той системы, которая государством нормально не оплачивалась", – сказала она.

Скалецкая подчеркнула, что "простым медучреждениям" приходилось "выживать", не получая достаточного финансирования из государственного бюджета.

Министр отметила, что с апреля 2020 года будет запущена "программа медицинских гарантий, в рамках которой Национальная служба здоровья будет в том числе оплачивать по повышенному тарифу приоритетные услуги: лечение инсультов и инфарктов, младенцев и роды".

"Они будут полностью бесплатными для людей. В случае, если подобные ситуации (с неформальными выплатами. – "ГОРДОН") возникают, будут серьезные вопросы к главному врачу: как он такое позволяет, если у него есть контракт с Национальной службой здоровья Украины на предоставление бесплатных услуг. У него есть деньги на проведение определенных операций, государство выделило средства", – объяснила Скалецкая.

По ее словам, теперь "вторичное звено получит деньги на те виды услуг, которые будет способно предоставлять".

"То есть, если в больнице есть нормально оборудованные отделения, им на основе контракта предоставят эти виды услуг. Если же нет отделений – не дадут. Услуги будут оплачены государством, так что рассказывать пациенту "ой, нас не профинансировали" уже не получится. Другая история, что может возникнуть ситуация, когда пациенту скажут: "Мы получили средства от государства, но еще имеем право оказывать платные услуги. Согласно нашей честной и прозрачной очереди, ваша плановая операция, если она не экстренная, может быть проведена только через полтора – два месяца...". И пациент выбирает между ожиданием бесплатной операции полтора – два месяца или... Например, говорит: "Не могу ждать. Давайте платную услугу". Выбор будет исключительно за пациентом", – рассказала Скалецкая.

Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю. Читайте полный текст интервью

В ст. 49 Конституции Украины сказано: "Каждый имеет право на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности. Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие".

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Теги: Конституция, медицина, бюджет, лекарства, больница, лечение, больницы, Национальная служба здоровья, Зоряна Скалецкая
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