СКМ Ахметова за девять месяцев заплатила в бюджет более 60 млрд грн налогов

Капитальные инвестиции с января по октябрь 2022 года достигли 13,3 млрд грн Фото: scm.com.ua

Украинские предприятия инвестиционной группы СКМ направили 57,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Еще 2,8 млрд грн уплатили в бюджет ассоциированные и совместные предприятия. Из 57,3 млрд грн уплаченных предприятиями СКМ 49 млрд грн поступило в государственный бюджет, 8,3 млрд грн – в местные бюджеты.

"Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, СКМ продолжает инвестировать в экономику и энергетическую независимость нашей страны", – сообщили в компании.

Капитальные инвестиции с января по октябрь 2022 года достигли 13,3 млрд грн. Большая часть этих денег – меры по усилению энергетической безопасности страны: капитальный ремонт электрических сетей, переоснащение установок энергетических блоков теплоэлектростанций, бурение нефтегазовых скважин, открытие новых рядов, обогащение угля и так далее.

На социальные программы израсходовано 6,1 млрд грн. Наибольшую статью расходов составила охрана окружающей среды и социальные программы для жителей регионов присутствия.

Также бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" продолжают направлять помощь ВСУ и на гуманитарные программы, с 24 февраля на это выделили более 3,5 млрд грн.