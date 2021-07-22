ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Smart Holding: Мы стали неудобным акционером для тех, кто наживается на государственной собственности

АМКУ принял решение по "Харьковоблэнерго" 22 июля
АМКУ принял решение по "Харьковоблэнерго" 22 июля
Фото: Харківобленерго / Facebook

Ситуация с пересмотром Антимонопольным комитетом Украины своего же решения о концентрации акций АО "Харьковоблэнерго" инициирована действующим менеджментом общества и связанными с ним лицами, чтобы сохраненить свой "коррупционный статус-кво" в энергокомпании, заявили в компании Smart Holding 22 июля, пишут "Українські новини".

В компании напомнили, что сегодня АМКУ принял решение отменить свое разрешение на приобретение Smart Holding (Cyprus) LTD пакета акций "Харьковоблэнерго" в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. Согласно позиции АМКУ, вся информация, представленная в заявке компании относительно "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, поскольку она подана не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

"Smart Holding (Cyprus) LTD настаивает на том, что компания не подавала в АМКУ недостоверную информацию, касающуюся АО "Харьковоблэнерго" или других участников концентрации, поскольку представленные в АМКУ данные по "Харьковоблэнерго" были получены из надлежащих источников, в том числе из источников, которые являются публичными официальными и ключевыми для целей заявления и проверялись комитетом в течение пяти месяцев в процессе принятия решения о предоставлении разрешения на концентрацию", – говорится в заявлении.

Компания считает решение АМКУ "необоснованным и безосновательным".

"В материалах производства АМКУ не указано, в частности, какая именно информация относительно "Харьковоблэнерго" и других участников концентрации является недостоверной, и каким образом она повлияла на принятие комитетом незаконного или необоснованного решения о предоставлении Smart Holding (Cyprus) LTD разрешения на приобретение акций "Харьковоблэнерго". Согласно действующему антимонопольному законодательству, это является обязательными условиями для отмены решения АМКУ", – заявили в Smart Holding.

Согласно позиции компании, концентрация не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках.

"Никакое негативное влияние на конкуренцию в результате действий компании не было определено и доказано АМКУ. На самом деле, ситуация с пересмотром АМКУ своего же решения инициирована действующим менеджментом АО "Харьковоблэнерго" и связанными с ними лицами с целью, как мы считаем, сохранения своего коррупционного статуса-кво в энергокомпании. И очевидно, Smart Holding (Cyprus) LTD стала очень неудобным акционером для отдельных дельцов, наживающихся на государственной собственности. С того момента, как Smart Holding (Cyprus) LTD стала владельцем акций и был проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности АО "Харьковоблэнерго", мы постоянно публично обращаем внимание общества и компетентных органов Украины на большую коррупционную составляющую в работе общества", – указано в заявлении.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding, кандидат в члены наблюдательного совета "Харьковоблэнерго" Иван Герасимович заявил, что за последние годы "Харьковоблэнерго" стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли.

"Если в 2015 году прибыль "Харьковоблэнерго" составляла 30-35 млн грн, то в последующие годы этот показатель не превышал 3-5 млн грн. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составил 529,5 млн грн, ДТЭК "Днепровские электросети" – 346,4 млн грн, "Полтаваоблэнерго" - 264,1 млн грн, а "Николаевоблэнерго", которое в три раза меньше "Харьковоблэнерго", целых 286,7 млн грн., то есть в десятки раз больше. Причиной такого крайне неудовлетворительного финансового состояния "Харьковоблэнерго" накануне запланированной приватизации является существование многочисленных коррупционных схем и откровенное разворовывание средств. Это, в частности, подтверждается более десятка уголовных производств, которые сегодня расследуются детективами НАБУ, следователями Госбюро расследований и Национальной полиции Украины. Такое впечатление, что для отдельных менеджеров энергокомпании и их руководителей это как "последний день Помпеи", – сказал он.

Герасимович заявил, что выясненные компанией факты "поставили вопрос о необходимости немедленного изменения персонального состава органов управления стратегически важного для государства предприятия, проведения всестороннего аудита, пресечения коррупционных схем и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности".

"Однако все эти инициативы натолкнулись на сознательное препятствование со стороны руководства "Харьковоблэнерго". К большому сожалению, как мы видим, все это происходит с молчаливого согласия Фонда государственного имущества, который, как уполномоченный представитель государства, должен быть прежде всего заинтересован в повышении прозрачности функционирования и улучшении инвестиционной привлекательности этого предприятия накануне его приватизации. Обращаю внимание, что пересмотр решения комитетом никоим образом не влияет на законность приобретения нами акций АО "Харьковоблэнерго", а также на реализацию нами наших прав и обязанностей в качестве акционера обозначенного общества", – добавил он.

По словам директора по рискам и безопасности Smart Holding, было созвано собрание акционеров "Харьковоблэнерго", на которых, как надеются в компании, будет сформирован наблюдательный совет.

"Это станет залогом эффективной деятельности общества и обеспечит надлежащий контроль за деятельностью менеджмента. В то же время, уважая решение уважаемого нами Антимонопольного комитета Украины, мы в кратчайшие сроки сделаем все предусмотренные законодательством шаги по урегулированиюситуации с приобретением компанией Smart Holding (Cyprus) LTD пакета акций АО "Харьковоблэнерго", – заявил Герасимович.

Контекст:

22 июля пресс-служба "Харьковоблэнерго" сообщила, что АМКУ отменил решение от 28 января 2021 года о предоставлении разрешения компании Smart-Holding (Cyprus) LTD на приобретение акций  "Харьковоблэнерго" в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Smart Holding – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, инвестирует в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Бенефициаром холдинговой компании группы Smart Holding (Cyprus), зарегистрированной на Кипре, является нардеп Вадим Новинский.

"Харьковоблэнерго" входит в перечень объектов большой приватизации.

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, приватизация, Смарт-Холдинг, Харьковоблэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне уже не исправить свои гены". Лолита Милявская сама у себя взяла интервью
"Мне уже не исправить свои гены". Лолита Милявская сама у себя взяла интервью
Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото
Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото
"Чего не выхожу на связь? Убираю дома!" Леся Никитюк рассказала, какая она хозяйка
"Чего не выхожу на связь? Убираю дома!" Леся Никитюк рассказала, какая она хозяйка
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"Это самый крутой университет". Квиткова рассказала, что ощущает спустя девять дней после родов
"Это самый крутой университет". Квиткова рассказала, что ощущает спустя девять дней после родов
Беременная Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами и без макияжа
Беременная Осадчая показала, как выглядит с распущенными волосами и без макияжа
Волочкова похвасталась отдыхом в Греции
Волочкова похвасталась отдыхом в Греции
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Шиффер в платье с глубоким декольте показала, как ест клубнику. Видео
Шиффер в платье с глубоким декольте показала, как ест клубнику. Видео
"И показывает всем средний пальчик". 55-летний Виктор Павлик показал новорожденного сына. Фото
"И показывает всем средний пальчик". 55-летний Виктор Павлик показал новорожденного сына. Фото
"Стильный", "Мажор". В сети комментируют новый образ Потапа
"Стильный", "Мажор". В сети комментируют новый образ Потапа
"Кажется, он до сих пор любит Иру", "Вы должны быть вместе". Билык трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием
"Кажется, он до сих пор любит Иру", "Вы должны быть вместе". Билык трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием
22 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Актер и чемпион Украины по стриптизу Суровцев стал новым участником "Танцев со звездами"
Актер и чемпион Украины по стриптизу Суровцев стал новым участником "Танцев со звездами"
"Женщина – огонь", "А какие красивейшие руки". В сети обсуждают новый ролик с участим Пугачевой. Видео
"Женщина – огонь", "А какие красивейшие руки". В сети обсуждают новый ролик с участим Пугачевой. Видео
"Ну что за бомба?", "Я обкончаюсь". Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah заселфилась голой после душа
"Ну что за бомба?", "Я обкончаюсь". Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah заселфилась голой после душа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS