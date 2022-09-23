Smart Holding: Признание судом недействительным договора купли-продажи акций "Харьковоблэнерго" действует на руку коррупционерам

"Решение Кассационного хозяйственного суда, принятое 21 сентября 2022 года, о признании недействительным договора купли-продажи акций АО "Харьковоблэнерго" компанией Smart Holding (Cyprus) LTD, безусловно играет на пользу коррупционерам, которые, очевидно, действуют в этой энергетической компании. Напомним, что с момента консолидации корпоративных прав (29,7950%) АО "Харьковоблэнерго" Smart Holding неоднократно обращал внимание ФГИУ, Министерства энергетики Украины, СНБОУ, правоохранительных органов и общественности на признаки коррупции в деятельности менеджмента общества, которая приводит к хищению сотен миллионов гривен ежегодно и уже поставила компанию на грань банкротства", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании считают, что менеджмент АО "Харьковоблэнерго" коррумпирован и старается избежать внимания акционеров к своей деятельности. Именно поэтому, предполагают в Smart Holding, руководство энергокомпании обратилось в суд с требованием признать недействительным сам договор покупки акций.

"Первые две инстанции обоснованно отказали в удовлетворении указанных требований. Решение же Кассационного суда выглядит, по крайней мере, непонятным. Ожидая полный текст решения соответствующего суда для уточнения дальнейших правовых действий, Smart Holding заявляет о готовности отстаивать свое законное право быть акционером АО "Харьковоблэнерго" и искоренять коррупционную составляющую в менеджменте общества, – сказано в заявлении. – Существующая ситуация дает крайне негативный сигнал потенциальным инвесторам, на пути которых вновь безнаказанно действует коррупция, отталкивая их от инвестирования в экономику Украины".

Smart Holding также призвал Министерство энергетики Украины обратить внимание на признаки коррупции в действиях менеджмента предприятия.