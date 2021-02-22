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Снижение НДС для избранных аграриев никак не повлияет на стоимость продуктов для населения – эксперт

Для снижения цен на продукцию агросектора, которое бы было заметно потребителям, нужно понижать НДС по всей цепочке производства вплоть до переработки, отметил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Алексей Дорошенко: Если мы хотели действительно получить эффективный результат, то необходимо было пройтись по всем звеньям и снизить НДС на все группы продукции на 2%
Алексей Дорошенко: Если мы хотели действительно получить эффективный результат, то необходимо было пройтись по всем звеньям и снизить НДС на все группы продукции на 2%
Фото: agropolit.com

Снижение налога на добавленную стоимость только для тех производителей сельхозпродукции, которые поставляют сырье, не приведет к снижению цен на продукты для населения, заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии "Обозревателю".

"Фактически на конечную цену это влиять не будет. И мы, как потребители, не увидим какую-либо скидку", – сказал Дорошенко.

Для снижения цен на продукцию агросектора, которое бы было заметно потребителям, нужно понижать НДС по всей цепочке производства вплоть до переработки, объяснил он.

По его словам, чтобы обеспечить снижение цен на агропродукцию для конечного потребителя, необходимо было уменьшить НДС для всех групп продукции и по всей цепи ее производства, включая переработку.

"Считаю, что если мы хотели действительно получить эффективный результат, то необходимо было пройтись по всем звеньям и снизить, например, для всех звеньев на все группы аграрной продукции на 2%. Тогда мы понимали, что механизм точно будет работать. Все находятся в равных условиях, все производители, а потребитель мог бы выбирать между различными продуктами", – рассказал эксперт.

Снижение же НДС для отдельных производителей сырья даст им возможность сэкономить, а будут ли они снижать цену на свою продукцию – зависит только от их желания, добавил Дорошенко.

"На сегодняшний день все зависит только от производителя – даст ли он скидку, поскольку он сэкономил часть средств для потребителя и для ретейла сначала. Или нет Так что в данном случае это гораздо хуже, чем фактически были бы введены одинаковые условия для всех", – считает он.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%, Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса. Президент его еще не подписал.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а, наоборот, к их подорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.д. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", – пояснил эксперт.

Теги: продукты, НДС, законопроект, Алексей Дорошенко, цена
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