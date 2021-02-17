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Ляшко: Цена выборочного снижения НДС для аграриев – 8 млрд грн

Деньги, которые после снижения налога на добавленную стоимость окажутся у владельцев агрохолдингов, можно было бы направить на медицину и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Олег Ляшко: За 8 млрд грн можно было бы в пять раз больше купить вакцины, чем нужно
Олег Ляшко: За 8 млрд грн можно было бы в пять раз больше купить вакцины, чем нужно
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Выборочное снижение налога на добавленную стоимость пролоббировали собственники сельскохозяйственных холдингов, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко 15 февраля в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"В конце года парламент принимает решение и снижает НДС для сельхозолигархов, в частности для [владельца агропромышленной группы компаний "Кернел Групп" Андрея] Веревского. Цена вопроса знаете какая? Сколько Веревский получит в этом году? 8 млрд грн", – заявил политик.

Он добавил, что эти деньги можно было бы направить на медицину и борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

"За 8 млрд грн можно было бы в пять раз больше купить вакцины, чем надо. Могли бы продавать вакцину в Европу, где сегодня дефицит. Или вместо того, чтобы дарить 8 млрд грн Веревскому и другим олигархам, надо было эти деньги направить на повышение зарплат для медиков", – считает Ляшко.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%, Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса. Президент его еще не подписал.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а, наоборот, к их удорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.д. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", – пояснил эксперт.

Теги: Верховная Рада, налоги, Олег Ляшко, сельское хозяйство, НДС, деньги, законопроект, Андрей Веревский, Кернел
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