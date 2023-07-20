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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Совладелец Monobank Гороховский: В первый день в “ПриватБанке” наблюдал, как дилеры за час делают миллион долларов из воздуха. Это же работа мечты

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Гороховский рассказал о начале своей работы в "ПриватБанке"
Гороховский рассказал о начале своей работы в "ПриватБанке"
Фото: Олег Гороховский / Facebook

Украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о том, как он впервые попал на работу в банк и почему решил стать банкиром.

По словам Гороховского, так как он учился на инженерно-экономическом факультете и получил специальность экономиста, то хотел, чтобы его работа была близко к специальности. Поэтому решил попробовать себя в банке.

"ПриватБанк" в Днепре в 1996 году, на мой взгляд, был единственной современной большой компанией, в которой можно было чему-то научиться. И поэтому у меня не было особого выбора", – отметил он.

Гороховский рассказал, что в конце 1995 года его взяли стажером, и он попал в валютное управление "ПриватБанка". По его словам, банки устанавливали друг с другом взаимоотношения, открывали друг у друга корреспондентские счета и через эти корреспондентские счета обслуживали клиентов, которые вели внешнеэкономическую деятельность. Время от времени, когда банкам не хватало денег или нужно было поменять одну валюту на другую, они совершали какие-то операции, рассказал бизнесмен.

"И в первый день я наблюдал картину: сидит много дилеров, которые занимаются валютообменными операциями и привлечением ресурсов, у них там стоят терминалы системы "Рейтерс", где-то восемь терминалов... И они сидят в предбаннике перед комнатой с терминалами и рассказывают, как у них прошли выходные, где они гуляли, что пили, шутят, смеются. Потом заходит какой-то парень и говорит: "Ну что будем делать? Продаем или покупаем?" Говорит: "Продаем". И они садятся за терминалы... И так как они продают, условно, карбованец против доллара, они продают казахским, белорусским, российским банкам этот карбованец, потом, соответственно, когда они продали, курс его упал. Они у всех откупают, это час длится. Они там зарабатывали где-то миллион долларов из воздуха. Час поработали – и снова шутят, курят. На этом работа закончилась. Я думаю: "Ну, это же работа мечты". Продали, опустили рынок, откупили. Думаю: "Хочу быть банкиром. Да, это – хорошее место", – рассказал Гороховский.

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия). 

В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м. 

В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.

"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: валюта, банки, ПриватБанк, Олег Гороховский
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