Спасти компании от десятилетних судов может только специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности – СМИ

Среди примеров длительных споров, которые годами находятся в судах, журналисты издания "Деньги.ua" привели судебные разбирательства между компаниями "Фармак" и "Дарница" за права на препарат "Корвалол".

Спасти компании от десятилетних рассмотрений споров мог бы специализированный суд, пишут журналисты издания "Деньги.ua" в статье "Самый справедливый в мире" – поможет ли судебная реформа сократить сроки рассмотрения дел?". Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности был создан в сентябре 2017 года указом президента Украины, но пока он так и не начал полноценную работу, отмечает портал.

"Именно такой специализированный суд мог бы взять на себя ответственность ставить точку в утомительных многолетних спорах о торговых марках и правах интеллектуальной собственности, которые годами движутся "по кругу" без надежды на завершение в рамках существующей системы", – говорится в статье.

Среди примеров таких длительных споров, которые годами находятся в судах, журналисты приводят судебные разбирательства между компаниями "Фармак" и "Дарница" за права на препарат "Корвалол".



Авторы объясняют, что спор между компаниями "Фармак" и "Дарница" по торговой марке "Корвалол" длится около 15 лет, дело дошло до Верховного Суда Украины и сейчас оно рассматривается по третьему кругу.

"Спор ведется не за сам препарат, а за торговую марку. На рынке есть производители, которые выпускают подобные препараты под собственными названиями, рекламируют их и цивилизованно продают. Среди аналогов "Корвалола" – немецкий "Валокордин". Мы выпускаем "Корвалол" еще и в форме таблеток, здесь тоже есть аналоги, например, "Корвалтаб". Это примеры добросовестной конкуренции", – цитирует издание директора по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрия Таранчука.



В "Дарница" не стали комментировать изданию дело по "Корвалолу" – на журналистский запрос там не ответили и не отреагировали на открытое письмо компании "Фармак", опубликованное в июне 2020 года.

"Мы предлагаем фармацевтической фирме "Дарница" выбрать собственное название для своего лекарственного средства, которое не похоже на торговую марку "Корвалол" АО "Фармак". При этом ресурсы, которые компания тратит на судебные процессы, можно направить на популяризацию этого препарата, который, мы убеждены, сможет стать настоящим конкурентом для бренда "Корвалол", – отмечал "Фармак" в письме.