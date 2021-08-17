Стартовая цена ОГХК определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами – эксперт

Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн, считает управляющий партнер BDO Корпоративные финансы, которая является советником по приватизации АО "ОГХК" Фото: umcc-titanium.com

Он сообщил, что конкуренция на аукционе прогнозируется высокая, и итоговая цена продажи может оказаться значительно выше 3,7 млрд грн, которые определены как стартовая стоимость. Ее сформировали по результатам оценки с применением нескольких различных методик и цена полностью соответствует требованиям законодательства и международным стандартам, подчеркнул эксперт.

"Стартовая цена 100% корпоративных прав АО "ОГХК" определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. В частности, была сделана оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF Valuation) и по мультипликаторам аналогичных компаний (Peer Multiple Valuation). По результатам оценки всеми методами было сформировано предложение цены, которое одобрено аукционным комитетом – 3,7 млрд грн", – отметил Струков.

Аукцион будет проходить на повышение с шагом в 50 млн грн, сообщил он.

"К АО "ОГХК" имеют сильный интерес несколько международных компаний, так что на аукционе мы ожидаем значительную конкуренцию. Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн, – считает управляющий партнер BDO Corporate Finance. – На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Поселковское месторождение титановых руд в Житомирской области. Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Поселковское месторождение будут компенсированы".