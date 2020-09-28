Степанов заявил о необходимости финансирования украинской медицины средствами не из госбюджета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что в качестве внебюджетного финансирования отрасли медицины в стране можно использовать добровольное страхование.

Для финансирования отрасли медицины в Украине следует использовать в том числе источники, не связанные с государственным бюджетом.

Такое мнение 28 сентября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выразил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что необходимо активно привлекать другие пути финансирования. В частности, стимулирование развития добровольного медицинского страхования, в том числе корпоративного. Это необходимо внедрять через изменения в налоговое законодательство. Также необходимо привлекать средства местных бюджетов", – сказал он.

При этом министр отметил, что в местные бюджеты на здравоохранение в проекте на 2021 год закладывают 38,5 млрд грн, что почти на 10 млрд грн меньше, чем в 2020 году.

"Также мы считаем необходимым внедрение письма ожидания для выполнения обязанностей государства относительно гарантированного обеспечения медуслугами граждан Украины и максимальное расширение базы платных услуг. Считаю, что максимально необходимо вывести все средства из тени", – объяснил Степанов.

Кабинет Министров Украины утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Как сообщали в Минфине, в 2021 году на сферу здравоохранения планируют выделить 156,1 млрд грн, 123,4 млрд грн из которых составят расходы по программе медгарантий. Еще 19,4 млрд намерены предусмотреть на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что расходы на медицину в госбюджете на 2021 год являются беспрецедентными.