Свириденко назвала приоритетные проекты развития экономики в 2022 году

Юлия Свириденко: Сейчас Украина как никогда сильна. У нас есть все необходимые инструменты, в том числе экономические, позволяющие быстро реагировать на непредсказуемые ситуации Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

"В текущем году задействуем ряд инструментов, чтобы удержать темпы экономического роста. Будем наращивать экспорт, в том числе через регион Пан-Евро-Мед. Свои позиции в регионе Украина укрепила благодаря соглашению о зоне свободной торговли с Турцией. Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство", – написала Свириденко.

Также, по ее словам, будет сокращен импорт энергоносителей. Для этого начнется реализация президентского проекта "Энергетическая независимость", основанного на термомодернизации домов. Эти меры должны будут обеспечить снижение импорта газа на 2,5%.

Кроме того, будут продолжены программы стимулирования домохозяйств с помощью доступной ипотеки под 5% и предпринимателей за счет микрокредитования по программе "5–7–9%".

Для предприятий машиностроения, судостроения и авиастроения будут действовать программы доступного кредитования и лизинга.

Отдельным проектом станет орошение земель юга Украины, что позволит увеличить урожайность земель.

Параллельно за счет приватизации будет продолжено сокращение госсектора в экономике.

"Сейчас Украина как никогда сильна. У нас есть все необходимые инструменты, в том числе экономические, позволяющие быстро реагировать на непредсказуемые ситуации. У нас есть мощная и опытная армия, одна из самых сильных в Европе. А главное – единство и решительность граждан Украины и всего демократического мира", – заключила Свириденко.