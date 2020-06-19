Только в Украине и Беларуси до сих пор не внедрено европейское тарифное регулирование на распределение электроэнергии – СМИ

Предложенный НКРЭКУ вариант перехода на RAB-тариф противоречит успешному европейскому опыту, пишут авторы спецпроекта о стимулирующем тарифообразовании, опубликованного агентством "РБК-Украина".

В Европе есть только две страны, где не введено стимулирующее регулирование (RAB-тариф) – Украина и Беларусь. Это является причиной значительной изношенности электросетей и низкого качества электроснабжения в Украине. Но предложенный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вариант перехода на RAB-тариф противоречит успешному европейскому опыту. Об этом идет речь в спецпроекте агентства "РБК-Украина" о стимулирующем тарифообразовании.

Обновляя энергетическую инфраструктуру электрических сетей, все страны Европы ввели модель стимулирующего тарифообразования RAB для энергетических компаний – операторов инфраструктуры, пишут авторы со ссылкой на отчет компании Ernst & Young.

Уже в 2013 году наиболее распространенным подходом к регулированию в Европе был "тот, что принимает регуляторную базу активов (RAB) в качестве своей основной структуры". Близкие к Украине по стартовым условиям Чехия, Литва и Польша перешли на стимулирующее регулирование в начале 2000-х, Словакия и Черногория – в 2007-м, Германия – в 2009 году.

"Последствия оказались положительными: в большинстве стран время отключения электроэнергии (индекс SAIDI) падало, объем капитальный вложений и стоимость активов росли. В Румынии за 10 лет SAIDI показал хорошую динамику: снизился в 2,5 раза – с 1025 минут (больше, чем в Украине) до 474 в 2016 году, а объем капиталовложений в километр сети составил $985 (в Украине – около $250)", – утверждается в статье.

В Украине также предлагают перейти на стимулирующую модель тарифообразования. 29 апреля 2020 года регулятор принял проект перехода на RAB-тариф. В нем активы облэнерго делятся на новые и старые. Новые появились в текущем году внедрения нового регулирования, старые – раньше. На старые активы регулятор предлагает начислять 1% доходности, на новые – 15%.

Авторы исследования проанализировали модель и пришли к выводу, что она близка к той, которая была предложена во времена экс-президента Виктора Януковича в период премьерства Николая Азарова, в 2013 году. Тогда были две базы активов: "старая" и "новая". Ставка доходности на "старую" – от 0% до 2% за внедрение методики, на новую – 14,79%. Такие "инвестиционно привлекательные условия" не стимулировали ни одну из 32 украинских компаний-операторов перейти на новую модель регулирования и реформа не была реализована, отмечается в материале.

"Если компания посчитает, что старый актив полностью износится за 10 лет и не будет возмещения, нет смысла модернизировать этот актив. Выгоднее вкладывать в новые. Такой подход угрожает существующей инфраструктуре и, по словам экс-посла США в Украине и старшего вице-президента IHS Energy Карлоса Паскуаля, "приведет к кризису в дистрибуции электроэнергии в Украине", – пишут авторы.

На замену методологии НКРЭКУ эксперты предлагают европейский вариант RAB-тарифа: не делить базы активов облэнерго и применять единую ставку доходности. Ставка, по мнению опрошенных агентством специалистов, должна быть как минимум выше банковских депозитов.

"Если инвестор выбирает: вложить ему деньги в рискованный бизнес вроде облэнерго или положить в банк на депозит под процент, только дополнительная выгода мотивирует его инвестировать", – отмечается в исследовании.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.