Тронь: При инвестициях в образование и прозрачном сотрудничестве государства и бизнеса Украину ждет технический прорыв

"Сейчас мы, вероятно, исполнители, задействованные в операционной, а не стратегической работе. Те же Штаты формируют львиную долю технологического спроса в нашей стране", – пояснил он.

Работа, которую сегодня выполняют украинские специалисты, варьируется от разработки программного обеспечения для мобильных телефонов до игр, финансовых технологий, программ для сферы здравоохранения, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров, рассказал инвестор. В результате, по его словам, 100 компаний из списка Fortune 500 являются клиентами украинской IT-отрасли.

"Чтобы изменить статус страны IT-экспортера, нужно заложить фундамент. Все начинается с образования. Наших специалистов учат за границей, потом "хантят", наш мощный ресурс работает на экспорт. Мировой опыт показывает, что, если страна не стимулирует технологические изменения в экономике, не заинтересована в образовании и подготовке мощных кадров, "проедает" природные ресурсы и эксплуатирует устаревшие отрасли, она быстро превращается в аутсайдера и не может конкурировать с другими", – подчеркнул Тронь.