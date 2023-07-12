ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

У российского дизайнера Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лебедев лишился двух квартир в Киеве
Лебедев лишился двух квартир в Киеве
Фото: temalebedev / Instagram

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 10 июля конфисковал две квартиры в Киеве, которые принадлежали находящемуся под украинскими санкциями российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Об этом 10 июля в Facebook сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Ирина Богатых.

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева", – написала она.

Богатых уточнила, что ВАКС решил взыскать в доход государства две квартиры Лебедева в центре Киева площадью 138 м² и 193 м².

https://www.facebook.com/inna.bogatykh/posts/pfbid0GBCVrVweBrmTYMgG4LFy2N9Nyo65rvxACVYvbXjNxuMYi4sx7QBsqUMSJcqwAvbFl

Как выяснило издание Zaxid.net, меньшая из квартир расположена на улице Ярославов Вал, большая – на улице Саксаганского. Первую квартиру, по данным издания, российский пропагандист записал на себя, вторую – на своего приятеля-программиста за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.

Отмечается, что Лебедев имеет право подать апелляционную жалобу. В случае ее неподачи (или отклонения) конфискация будет реализована после окончательного решения апелляционной палаты ВАКС.

Контекст:

В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий

Лебедев попал под украинские санкции до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в январе 2022 года. До этого блогер незаконно посещал временно оккупированные Россией часть Донбасса и Крым. С 2017 года ему запрещен въезд в Украину за деятельность, "направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".

В марте 2023 года, задокументировав преступную деятельность блогера, СБУ сообщила Лебедеву о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

По данным украинской спецслужбы, Лебедев снял на территории временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (незаконно попав туда) "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта", а затем распространил его через свою аудиторию в соцсетях.

Теги: санкции, Министерство юстиции, Минюст, Артемий Лебедев, конфискация, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (120921)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (77917)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (65961)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54116)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (45707)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (40617)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (37472)
8
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (36955)
 
 
 
 