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Украина больше продает военной продукции, чем покупает – руководитель "Укроборонпрома"

Большой популярностью у зарубежных покупателей пользуются украинские ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", отметил и.о. гендиректора концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

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Операционная прибыль концерна увеличилась
Операционная прибыль концерна увеличилась
Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина больше сама продает военной продукции, чем покупает у других стран. Об этом и. о. генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко сообщил "РБК-Украина" в интервью, опубликованном 30 ноября.

"Границы были закрыты, но наши спецэкспортеры переориентировались на работу по видеосвязи и умудрились даже получать авансовые платежи. Это говорит о доверии к нам со стороны заграничных партнеров. ...Предприятия "Укроборонпрома" точно больше продают, чем покупают. Если говорить по нашей общей загрузке, то треть – это внутренний потребитель, а две трети – это экспорт", – сказал он.

По словам руководителя "Укроборонпрома", большой популярностью за рубежом пользуются ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар".

"Популярны наши услуги по ремонту, например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом, мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере. Также популярны за границей наши радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для ВМФ других стран, например, Индии", – объяснил Фоменко.

По его словам, концерн в два раза увеличил операционную прибыль по сравнению с 2019 годом.

"Операционная прибыль в 2019 году за девять месяцев была 1,4 млрд грн, а в 2020 году – 3,1 млрд грн... Если говорить о чистом доходе, то за девять месяцев этого года мы получили плюс 2,1 млрд грн больше, чем за этот же период 2019 года. И это при том, что из-за коронавируса вообще выпал фактически весь второй квартал для наших спецэкспортеров", – отметил Фоменко.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.

Теги: оружие, Укроборонпром, импорт, доходы, экспорт, NATO, ракеты, коронавирус, госконцерн, Игорь Фоменко
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