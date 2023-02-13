Украина еще не полностью заместила российскую и белорусскую сталь на рынке ЕС – торгпред

"Украина еще не полностью заместила российскую и белорусскую сталь в Европе. После девяти пакетов санкций у нас есть успех по стали, но он частичный, у нас есть большая работа, чтобы и дальше вытеснять РФ и Беларусь с рынков ЕС", – сказал он.

По его словам, сейчас ЕС усиливается институционально, противодействуя обходу санкций, например попаданию российской продукции из Турции.

"Кроме того, Евросоюз пересматривает определенные антидемпинговые меры на металлопродукцию, которые были введены по отношению как к украинским, так и к российским производителям. Официально ассоциация Eurofer уже обратилась, чтобы вывести наших металлургов из-под этих пошлин. Это доказывает, что Европа уже не видит в нас угрозы, и это большой шанс для нас", – считает Качка.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков выразил уверенность, что либерализация торговли, которую Украина получила от ЕС и США сроком на один год, должна стать долгосрочной, а еще лучше – бессрочной.

"Кроме того, санкционная политика Евросоюза должна быть более амбициозной, поскольку запрет на некоторые товарные группы вступает в силу в 2024 году. Мы понимаем позицию европейских стран, но это позор, когда Российская Федерация все еще завозит свою сталь в Европу", – подчеркнул он.

По его словам, в сентябре этого года должны быть введены ограничения на поставку российской продукции на рынок ЕС из третьих стран, например из Турции или Китая. "Это будет бомба, но пока нет механизма контроля", – сообщил Каленков.

Директор аналитического агентства "ГМК-центр" Станислав Зинченко заявил, что уже сейчас украинские производители могут замещать на рынке ЕС российские и белорусские стальные изделия на сумму $75–85 млн ежемесячно, а в течение 2023–2024 годов эта цифра может увеличиться до $230–250 млн в месяц.