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Украина еще не полностью заместила российскую и белорусскую сталь на рынке ЕС – торгпред

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Украинские компании частично заменили российскую и белорусскую сталь в Европе, заявил Качка
Украинские компании частично заменили российскую и белорусскую сталь в Европе, заявил Качка
Фото: depositphotos.com

Украинские металлургические компании еще не полностью заместили стальные изделия из РФ и Беларуси на рынке ЕС после введения девяти пакетов антироссийских санкций. Об этом 10 февраля на комитетских слушаниях в Верховной Раде заявил замминистра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Украина еще не полностью заместила российскую и белорусскую сталь в Европе. После девяти пакетов санкций у нас есть успех по стали, но он частичный, у нас есть большая работа, чтобы и дальше вытеснять РФ и Беларусь с рынков ЕС", – сказал он.

По его словам, сейчас ЕС усиливается институционально, противодействуя обходу санкций, например попаданию российской продукции из Турции.

"Кроме того, Евросоюз пересматривает определенные антидемпинговые меры на металлопродукцию, которые были введены по отношению как к украинским, так и к российским производителям. Официально ассоциация Eurofer уже обратилась, чтобы вывести наших металлургов из-под этих пошлин. Это доказывает, что Европа уже не видит в нас угрозы, и это большой шанс для нас", – считает Качка.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков выразил уверенность, что либерализация торговли, которую Украина получила от ЕС и США сроком на один год, должна стать долгосрочной, а еще лучше – бессрочной.

"Кроме того, санкционная политика Евросоюза должна быть более амбициозной, поскольку запрет на некоторые товарные группы вступает в силу в 2024 году. Мы понимаем позицию европейских стран, но это позор, когда Российская Федерация все еще завозит свою сталь в Европу", – подчеркнул он.

По его словам, в сентябре этого года должны быть введены ограничения на поставку российской продукции на рынок ЕС из третьих стран, например из Турции или Китая. "Это будет бомба, но пока нет механизма контроля", – сообщил Каленков.

Директор аналитического агентства "ГМК-центр" Станислав Зинченко заявил, что уже сейчас украинские производители могут замещать на рынке ЕС российские и белорусские стальные изделия на сумму $75–85 млн ежемесячно, а в течение 2023–2024 годов эта цифра может увеличиться до $230–250 млн в месяц.

Контекст:

В пресс-службе Качки напомнили, что, согласно исследованию "Замещение украинскими товарами импорта из РФ и Беларуси в Украину, ЕС и мир", подготовленному Центром развития рыночной экономики CMD-Ukraine, общий объем поставок российских и белорусских товаров в Украину и западные страны в 2021 году составил $36 млрд. Как считают аналитики, перерабатывающая отрасль Украины сохраняет мощный производственно-экспортный потенциал, чтобы заменить российские товары на рынках стран Запада в металлургической, химической, пищевой, машиностроительной и деревообрабатывающей сферах.

Теги: Россия, Украина, санкции, импорт, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Тарас Качка, Российская Федерация, Укрметаллургпром, Александр Каленков, Станислав Зинченко, ЕС
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