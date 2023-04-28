ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина и Молдова договорились об упрощении режима железнодорожного транзита грузов во время пересечения границы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В новых условиях перевозка грузов через Дунай должна вырасти, прогнозируют в Минреинтеграции
В новых условиях перевозка грузов через Дунай должна вырасти, прогнозируют в Минреинтеграции
Фото: ЕРА

Украина и Молдова внесли изменения в межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, упростив пересечение границы между странами. Об этом Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 27 апреля сообщило в Facebook.

Новые условия облегчают контрольные процедуры железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения, а также когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, в том числе Румынии.

Это позволит грузам проезжать без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей – Этулия" и "Рени – Джурджулешты", что увеличит объем грузоперевозок на этом направлении, считают в министерстве.

"Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы концентрируем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов. В прошлом году нам удалось перевезти более 16 млн тонн грузов. Это втрое больше, чем в довоенный период. В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", – цитирует Минреинтеграции вице-премьер-министра по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid0S7Et5HqqDiRQnCEjbqDQ84P1fy8zd92kBhsYYi78RWbaejBcsP5E7qCLnRDA5pC8l

Контекст:

10 ноября 2022 года Европейский парламент утвердил соглашение, принятое Евросоюзом, Украиной и Молдовой в ответ на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину.  В соответствии с ним, украинские, молдавские и европейские перевозчики взаимно будут пересекать территории без необходимости получения соответствующих разрешений.

Теги: Украина, Молдова, железная дорога, транзит, грузоперевозки, соглашение, Александр Кубраков, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (240567)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (92602)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (74659)
4
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото (65221)
5
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (64557)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (63215)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (62949)
8
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (59094)
 
 
 
 