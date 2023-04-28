Украина и Молдова договорились об упрощении режима железнодорожного транзита грузов во время пересечения границы

Новые условия облегчают контрольные процедуры железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения, а также когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, в том числе Румынии.
Это позволит грузам проезжать без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей – Этулия" и "Рени – Джурджулешты", что увеличит объем грузоперевозок на этом направлении, считают в министерстве.
"Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы концентрируем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов. В прошлом году нам удалось перевезти более 16 млн тонн грузов. Это втрое больше, чем в довоенный период. В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", – цитирует Минреинтеграции вице-премьер-министра по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
10 ноября 2022 года Европейский парламент утвердил соглашение, принятое Евросоюзом, Украиной и Молдовой в ответ на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину. В соответствии с ним, украинские, молдавские и европейские перевозчики взаимно будут пересекать территории без необходимости получения соответствующих разрешений.