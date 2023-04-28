Украина и Молдова договорились об упрощении режима железнодорожного транзита грузов во время пересечения границы

Новые условия облегчают контрольные процедуры железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения, а также когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, в том числе Румынии.

Это позволит грузам проезжать без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей – Этулия" и "Рени – Джурджулешты", что увеличит объем грузоперевозок на этом направлении, считают в министерстве.

"Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы концентрируем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов. В прошлом году нам удалось перевезти более 16 млн тонн грузов. Это втрое больше, чем в довоенный период. В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", – цитирует Минреинтеграции вице-премьер-министра по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.