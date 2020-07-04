Украина может получить от Евросоюза €1,2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

Предоставление международными партнерами финансовой помощи Украине говорит о том, что страна движется вперед, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О возможном выделении транша Шмыгаль сообщил в отчете за неделю Фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает на подписание с Европейским союзом документа о предоставлении €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Об этом 4 июля сообщил в недельном отчете в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сотрудничество с международными партнерами. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи на €1,2 млрд. Также Украина получила от Международного банка реконструкции и развития поддержку на сумму $350 млн", – написал он.

Глава правительства объяснил, что предоставление финансовой помощи международными партнерами свидетельствует, что Украина движется вперед, "и это видят экспертные организации и международные друзья".

22 апреля стало известно, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине €1,2 млрд в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В целом в 2014–2020 годах Евросоюз предоставил Украине льготных кредитов на сумму €3,8 млрд. В правительстве напомнили, что по условиям меморандумов все полученные средства используются для уменьшения внешнего финансового давления на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.