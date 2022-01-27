Украина на переговорах во Франции обсудила сотрудничество в сфере энергетики и финансов – Офис президента

Во время визита во Францию украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, обсудила с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мером возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях. Также подняли вопросы сотрудничества двух стран в атомной энергетике и участия французских компаний в проекте "Большое строительство".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что на встрече с представителями французской машиностроительной компании Alstom обсуждали детали приобретения Украиной локомотивов. По информации министра, между Украиной и Францией уже подписали межправительственное соглашение, сейчас обсуждают условия коммерческого контракта.

С представителями авиастроительной компании Airbus обсудили участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.

"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, предполагающие не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства. Продолжаются непростые переговоры, каждая страна стремится защитить свои интересы и интересы своих производителей. Однако я уверен, что в каждом из вопросов мы найдем консенсус. Я благодарен правительству Франции за постоянную поддержку и четкую позицию", – написал Кубраков в Facebook.