Украина на переговорах во Франции обсудила сотрудничество в сфере энергетики и финансов – Офис президента

Во время визита во Францию украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, обсудила с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мером возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях. Также подняли вопросы сотрудничества двух стран в атомной энергетике и участия французских компаний в проекте "Большое строительство".
Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что на встрече с представителями французской машиностроительной компании Alstom обсуждали детали приобретения Украиной локомотивов. По информации министра, между Украиной и Францией уже подписали межправительственное соглашение, сейчас обсуждают условия коммерческого контракта.
С представителями авиастроительной компании Airbus обсудили участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.
"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, предполагающие не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства. Продолжаются непростые переговоры, каждая страна стремится защитить свои интересы и интересы своих производителей. Однако я уверен, что в каждом из вопросов мы найдем консенсус. Я благодарен правительству Франции за постоянную поддержку и четкую позицию", – написал Кубраков в Facebook.
На сайте посольства Украины во Франции сообщается, что Франция является одним из ведущих инвесторов в экономику Украины. По результатам 2020 года Франция заняла 13-е место в мире и 7-е в Европе среди торговых партнеров Украины. В 2020 году товарооборот между странами составил $2,4 млрд, по итогам девяти месяцев 2021 года – $2,1 млрд.
В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters.
В 2019 году Украина и Франция подписали договор о поддержке и усилении системы морской охраны и безопасности границ, согласно которому Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных 32-метровых патрульных кораблей от французской компании Осеа.
В 2021 году Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму свыше €1,3 млрд, предусматривающих поставки 130 электровозов компанией Alstom, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве.