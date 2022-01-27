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Украина на переговорах во Франции обсудила сотрудничество в сфере энергетики и финансов – Офис президента

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Правительственная делегация Украины отправилась на переговоры во Францию
Правительственная делегация Украины отправилась на переговоры во Францию
Фото: depositphotos.com

Украина ведет переговоры с западными партнерами по созданию финансовых резервов в случае эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время визита во Францию украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, обсудила с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мером возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях. Также подняли вопросы сотрудничества двух стран в атомной энергетике и участия французских компаний в проекте "Большое строительство".

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что на встрече с представителями французской машиностроительной компании Alstom обсуждали детали приобретения Украиной локомотивов. По информации министра, между Украиной и Францией уже подписали межправительственное соглашение, сейчас обсуждают условия коммерческого контракта.

С представителями авиастроительной компании Airbus обсудили участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.

"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, предполагающие не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства. Продолжаются непростые переговоры, каждая страна стремится защитить свои интересы и интересы своих производителей. Однако я уверен, что в каждом из вопросов мы найдем консенсус. Я благодарен правительству Франции за постоянную поддержку и четкую позицию", – написал Кубраков в Facebook. 

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2044098059095112

Контекст:

На сайте посольства Украины во Франции сообщается, что Франция является одним из ведущих инвесторов в экономику Украины. По результатам 2020 года Франция заняла 13-е место в мире и 7-е в Европе среди торговых партнеров Украины. В 2020 году товарооборот между странами составил $2,4 млрд, по итогам девяти месяцев 2021 года $2,1 млрд. 

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters.

В 2019 году Украина и Франция подписали договор о поддержке и усилении системы морской охраны и безопасности границ, согласно которому Государственная пограничная служба Украины получит 20 современных 32-метровых патрульных кораблей от французской компании Осеа.

В 2021 году Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму свыше €1,3 млрд, предусматривающих поставки 130 электровозов компанией Alstom, 370 автолестниц для работы на высотных зданиях, улучшение водоснабжения в Луганской области и улучшение качества питьевой воды в Киеве.

Теги: Украина, Франция, атомная энергетика, Airbus, финансы, сотрудничество, Александр Кубраков, Большое строительство, Юлия Свириденко
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