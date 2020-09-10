Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы

Украина соседствует в рейтинге экономической свободы с такими странами, как Тунис (130-е место) и Таджикистан (132-е).

В 2019 году Украине занимала 135-е место в рейтинге экономической свободы Фото: depositphotos.com

Украина поднялась на четыре позиции в мировом рейтинге экономической свободы, который составляет канадский аналитический центр Fraser Institute. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации 10 сентября.

Украина в 2020 году оказалась на 131-м месте рейтинга. Вместе с тем, Украина все еще остается наиболее экономически несвободной среди всех стран Европы. Она соседствует в рейтинге с такими странами, как Тунис (130-е место) и Таджикистан (132-е).

В десятку самых свободных стран и территорий попали Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия, США, Маврикий, Грузия, Канада и Ирландия. В десятку самых несвободных – Венесуэла, Судан, Ливия, Ангола, Иран, Алжир, Республика Конго, Зимбабве, Демократическая республика Конго и Центральноафриканская Республика.

Инфографика: fraserinstitute.org

Рейтинг 2020 года базируется на данных 2018 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защиту частной собственности, верховенство права), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.

В 2019 году Украине занимала 135-е место в рейтинге экономической свободы. Самыми свободными тогда были Гонконг и Сингапур, самыми несвободными – Судан и Венесуэла.