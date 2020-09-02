Украина заняла 45-е место в рейтинге "Глобальный инновационный индекс"

В рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020", в котором представлена 131 страна, лидируют Швейцария, Швеция и США.

В рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020", опубликованном 2 сентября Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Украина улучшила свою позицию по сравнению с прошлым годом на две строчки, заняв 45-е место.

Всего в рейтинге участвовала 131 страна. Возглавила его Швейцария, на втором месте – Швеция, за ней следуют США. В первой пятерке индекса – Великобритания и Нидерланды.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы получили плюс 20 позиций в образовании и плюс 10 – в R&D. Украина также сохранила второе место среди стран с доходом ниже среднего", – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба правительства Украины.