Украина получила грант в $1,25 млрд от США на бюджетные расходы – Минфин

Грант предоставлен как часть пятого, дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Он предназначен для частичной компенсации расходов государственного бюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в госбюджет поступило $20,4 млрд, говорится в сообщении.

"Полученное финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (временно премещенным лицам, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий)", – отметили в Минфине.