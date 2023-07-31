Украина получила грант в $1,25 млрд от США на бюджетные расходы – Минфин

Грант предоставлен как часть пятого, дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Он предназначен для частичной компенсации расходов государственного бюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны.
В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в госбюджет поступило $20,4 млрд, говорится в сообщении.
"Полученное финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (временно премещенным лицам, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий)", – отметили в Минфине.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. В общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $43 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе $42,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Ukraine Support Tracker, созданного Кильским институтом мировой экономики, с января 2022 года США предоставили Украине гуманитарной помощи на $3,6 млрд, финансовой помощи (гарантий) – на сумму $24,26 млрд (больше финансовой помощи Украина за это время получила только от Евросоюза – $27,32 млрд).