Украина и США на следующей неделе начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Киева – Офис президента

По словам Ермака, самой надежной гарантией безопасности есть членство Украины в НАТО, но, пока в стране продолжается война, она не может присоединиться к Альянсу. Поэтому Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности на переходный период, добавил он.
Ермак рассказал, что к декларации о поддержке Украины уже присоединились более 10 стран, а с теми, кто поддержал документ, Киев заключит двусторонние договоры с конкретными гарантиями безопасности.
"Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – подчеркнул глава ОПУ.
Страны G7 (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз) 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке".
14 июля Ермак сообщал в Telegram, что к гарантиям безопасности G7 для Украины присоединилось 10 стран – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия, Бельгия и Португалия.
24 июля к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины присоединилась Румыния. СМИ сообщали, что документ, вероятно, подпишет также Польша.