Украина и США на следующей неделе начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Киева – Офис президента

К декларации о поддержке Украины с гарантиями безопасности уже присоединились более 10 стран, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

По словам Ермака, самой надежной гарантией безопасности есть членство Украины в НАТО, но, пока в стране продолжается война, она не может присоединиться к Альянсу. Поэтому Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности на переходный период, добавил он.

Ермак рассказал, что к декларации о поддержке Украины уже присоединились более 10 стран, а с теми, кто поддержал документ, Киев заключит двусторонние договоры с конкретными гарантиями безопасности.

"Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – подчеркнул глава ОПУ.