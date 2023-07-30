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Украина и США на следующей неделе начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Киева – Офис президента

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К декларации о поддержке Украины с гарантиями безопасности уже присоединились более 10 стран, отметил Ермак
К декларации о поддержке Украины с гарантиями безопасности уже присоединились более 10 стран, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Украина на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках совместной декларации о поддержке Киева до получения Украиной членства в НАТО. Об этом 30 июля во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, его цитирует пресс-центр ОПУ.

По словам Ермака, самой надежной гарантией безопасности есть членство Украины в НАТО, но, пока в стране продолжается война, она не может присоединиться к Альянсу. Поэтому Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности на переходный период, добавил он.

Ермак рассказал, что к декларации о поддержке Украины уже присоединились более 10 стран, а с теми, кто поддержал документ, Киев заключит двусторонние договоры с конкретными гарантиями безопасности.

"Мы уже работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – подчеркнул глава ОПУ.

Контекст:

Страны G7 (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз) 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке".

14 июля Ермак сообщал в Telegram, что к гарантиям безопасности G7 для Украины присоединилось 10 стран – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия, ФинляндияИспанияНидерланды, Чехия, Бельгия и Португалия.

24 июля к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины присоединилась Румыния. СМИ сообщали, что документ, вероятно, подпишет также Польша.

Теги: США, Украина, переговоры, декларация, безопасность, Офис президента Украины, Андрей Ермак, соглашение, вступление Украины в НАТО
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