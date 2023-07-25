Румыния присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого сообщила о решении ее страны присоединиться к декларации G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Политики также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решения Российской Федерации приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна. Министр иностранных дел Румынии и госсекретарь США осудили недавние нападения РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру Украины, а также отношение Российской Федерации к глобальной продовольственной безопасности.
"В результате договорились поддерживать тесную координацию на двустороннем и евроатлантическом уровнях, а также с партнерами-единомышленниками с целью дальнейшей надежной поддержки Украины в долгосрочной перспективе, в том числе в части экспорта сельскохозяйственной продукции", – говорится в сообщении.
Также Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, и меры, рассматриваемые в краткосрочной и среднесрочной перспективах, для поддержки транзита сельскохозяйственной продукции из Украины.
Страны G7 (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз) 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке".
К гарантиям безопасности для Украины от G7 уже присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, а также Испания и Нидерланды.