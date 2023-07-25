Румыния присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого сообщила о решении ее страны присоединиться к декларации G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Политики также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решения Российской Федерации приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна. Министр иностранных дел Румынии и госсекретарь США осудили недавние нападения РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру Украины, а также отношение Российской Федерации к глобальной продовольственной безопасности.

"В результате договорились поддерживать тесную координацию на двустороннем и евроатлантическом уровнях, а также с партнерами-единомышленниками с целью дальнейшей надежной поддержки Украины в долгосрочной перспективе, в том числе в части экспорта сельскохозяйственной продукции", – говорится в сообщении.

Также Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, и меры, рассматриваемые в краткосрочной и среднесрочной перспективах, для поддержки транзита сельскохозяйственной продукции из Украины.