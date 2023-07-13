Подоляк отреагировал на заявление Путина о том, что РФ тоже нужны гарантии безопасности

По его словам, стране-агрессору, чтоб рассчитывать на безопасность, нужно выполнить несколько условий.
"Проиграв войну, уйдя из Украины и вернув украденный суверенитет; проведя политическую трансформацию через беспорядки; посадив на скамью подсудимых автора массовых убийств. Это уже аксиома", – написал Подоляк.
A bizarre person who started a large-scale war and mass genocide of Ukrainians speaks of a willingness to discuss security guarantees for #Ukraine if #Russia's security guarantees are fulfilled. Historically, there is only one way for Russia to obtain security guarantees: losing…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2023
Реакцию представителя ОПУ вызвало сегодняшнее заявление президента страны-агрессора Владимира Путина. После саммита НАТО в Вильнюсе, где, в том числе обсуждались международные гарантии безопасности Украине, он сказал, что интересы РФ также должны быть учтены.
"Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было задекларировано и в НАТО, и в G7. Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю – при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", – цитирует его пропагандистское агентство "РИА Новости".
Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.
По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.
Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Эту декларацию поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.
В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.