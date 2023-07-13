Подоляк отреагировал на заявление Путина о том, что РФ тоже нужны гарантии безопасности

По его словам, стране-агрессору, чтоб рассчитывать на безопасность, нужно выполнить несколько условий.

"Проиграв войну, уйдя из Украины и вернув украденный суверенитет; проведя политическую трансформацию через беспорядки; посадив на скамью подсудимых автора массовых убийств. Это уже аксиома", – написал Подоляк.

A bizarre person who started a large-scale war and mass genocide of Ukrainians speaks of a willingness to discuss security guarantees for #Ukraine if #Russia's security guarantees are fulfilled. Historically, there is only one way for Russia to obtain security guarantees: losing… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2023

Реакцию представителя ОПУ вызвало сегодняшнее заявление президента страны-агрессора Владимира Путина. После саммита НАТО в Вильнюсе, где, в том числе обсуждались международные гарантии безопасности Украине, он сказал, что интересы РФ также должны быть учтены.

"Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было задекларировано и в НАТО, и в G7. Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю – при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", – цитирует его пропагандистское агентство "РИА Новости".