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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк отреагировал на заявление Путина о том, что РФ тоже нужны гарантии безопасности

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РФ нужно выполнить несколько условий, считает советник главы Офиса президента
РФ нужно выполнить несколько условий, считает советник главы Офиса президента
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Россия может получить гарантии безопасности только одним способом – проиграв войну. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 13 июля в Twitter.

По его словам, стране-агрессору, чтоб рассчитывать на безопасность, нужно выполнить несколько условий.

"Проиграв войну, уйдя из Украины и вернув украденный суверенитет; проведя политическую трансформацию через беспорядки; посадив на скамью подсудимых автора массовых убийств. Это уже аксиома", – написал Подоляк.

Реакцию представителя ОПУ вызвало сегодняшнее заявление президента страны-агрессора Владимира Путина. После саммита НАТО в Вильнюсе, где, в том числе обсуждались международные гарантии безопасности Украине, он сказал, что интересы РФ также должны быть учтены.

"Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было задекларировано и в НАТО, и в G7. Мы не против абсолютно вопросов подобного рода. Но еще раз повторяю – при обязательном условии обеспечения безопасности РФ", – цитирует его пропагандистское агентство "РИА Новости".

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Эту декларацию поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

В Кремле заявили, что гарантии безопасности стран G7 для Украины являются посягательством на безопасность РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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