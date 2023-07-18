В Пентагоне уверены, что США и союзники предоставят гарантии безопасности Украине

По словам Остина, США сфокусированы на том, чтобы Украина имела возможность защитить себя в будущем Фото: EPA

"Мы можем ожидать, что страны G7 заключат двусторонние соглашения с Украиной в будущем. И мы [США] сделаем это тоже. Это работа, которая сейчас в процессе", – заявил Остин.

Он добавил, что сейчас сконцентрированы не только на том, в чем Украина нуждается сегодня, но и на том, чтобы страна имела возможность защитить себя в будущем.

"Ядро любого соглашения заключается в возможности защитить себя и сдерживать агрессию. Они [украинцы] должны иметь боевую мощь, чтобы это сделать. И это то, на чем мы сфокусированы", – отметил глава Пентагона.