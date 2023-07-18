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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне уверены, что США и союзники предоставят гарантии безопасности Украине

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По словам Остина, США сфокусированы на том, чтобы Украина имела возможность защитить себя в будущем
По словам Остина, США сфокусированы на том, чтобы Украина имела возможность защитить себя в будущем
Фото: EPA

Глава минобороны США Ллойд Остин уверен, что США, как и другие страны, заключат двусторонние соглашения с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. Об этом он сказал 18 июля на пресс-конференции по итогам 14-го заседания в формате "Рамштайн", трансляцию вел The Independent.

"Мы можем ожидать, что страны G7 заключат двусторонние соглашения с Украиной в будущем. И мы [США] сделаем это тоже. Это работа, которая сейчас в процессе", – заявил Остин.

Он добавил, что сейчас сконцентрированы не только на том, в чем Украина нуждается сегодня, но и на том, чтобы страна имела возможность защитить себя в будущем.

"Ядро любого соглашения заключается в возможности защитить себя и сдерживать агрессию. Они [украинцы] должны иметь боевую мощь, чтобы это сделать. И это то, на чем мы сфокусированы", – отметил глава Пентагона.

Контекст:

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, а также Испания и Нидерланды.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, война России против Украины, безопасность, Ллойд Остин
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