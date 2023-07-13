Нидерланды присоединяются к G7 по гарантиям безопасности Украины – глава МИД

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", – написал глава МИД.

Контекст:

Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Владимир Зеленский.

Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.

По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, а также Испания.