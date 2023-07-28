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"Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создают риски". Посольство США расширит штат для контроля распределения помощи

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Госдепартамент США проверил работу посольства в Киеве
Госдепартамент США проверил работу посольства в Киеве
Фото: ua.usembassy.gov

Офис главного инспектора Госдепартамента США рекомендует посольству в Киеве увеличить штат для мониторинга использования американской помощи. Об этом говорится в его отчете, опубликованном 28 июня.

Офис проверил работу посольства, обратив внимание на трудности работы дипломатов и персонала в условиях военного положения. Инспектор зафиксировал в отчете, что коммуникация с регионами, куда перечисляется финансирование, затруднено,  а финансирование и другая помощь США контролируются дистанционно.

"Ограничения на передвижение в Украине по соображениям безопасности и ограниченное количество персонала в посольстве в Киеве препятствовали проведению мониторинга и оценки на местах. Например, одно программное бюро, которое реализовало более $20 млн, не смогло провести личную инвентаризацию или мониторинг конечного использования оборудования, такого как средства индивидуальной защиты и приборы ночного видения, а его программный директор не смог выехать на место для проведения мониторинга за год после начала полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

В итоговом ревю, опубликованном офисом инспектора, рекомендуется увеличить штат американского посольства в Киеве. В нем отмечается, что риски, связанные с надзором за "беспрецедентными объемами иностранной помощи", будут сохраняться "до стабилизации ситуации". Дополнительные сотрудники также понадобятся из-за коррупционных рисков, считают в дипломатическом ведомстве США. 

"Увеличение штатной численности посольства может позволить увеличить количество посещений объектов и улучшить мониторинг. В долгосрочной перспективе, особенно когда Госдепартамент планирует оказывать помощь в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности американской внешней помощи, что требует тщательного надзора", – говорится в ревю.

В документе указано, что посольство США в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. В общей сложности США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $43 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе $42,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Ukraine Support Tracker, созданного Кильским институтом мировой экономики, с января 2022 года США предоставили Украине гуманитарной помощи на $3,6 млрд, финансовой помощи (гарантий) – на сумму $24,26 млрд (больше финансовой помощи Украина за это время получила только от Евросоюза – $27,32 млрд).

Теги: коррупция, Госдепартамент США, посольство США, военная помощь, финансовая помощь, война России против Украины
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