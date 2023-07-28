"Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создают риски". Посольство США расширит штат для контроля распределения помощи

Офис проверил работу посольства, обратив внимание на трудности работы дипломатов и персонала в условиях военного положения. Инспектор зафиксировал в отчете, что коммуникация с регионами, куда перечисляется финансирование, затруднено, а финансирование и другая помощь США контролируются дистанционно.

"Ограничения на передвижение в Украине по соображениям безопасности и ограниченное количество персонала в посольстве в Киеве препятствовали проведению мониторинга и оценки на местах. Например, одно программное бюро, которое реализовало более $20 млн, не смогло провести личную инвентаризацию или мониторинг конечного использования оборудования, такого как средства индивидуальной защиты и приборы ночного видения, а его программный директор не смог выехать на место для проведения мониторинга за год после начала полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

В итоговом ревю, опубликованном офисом инспектора, рекомендуется увеличить штат американского посольства в Киеве. В нем отмечается, что риски, связанные с надзором за "беспрецедентными объемами иностранной помощи", будут сохраняться "до стабилизации ситуации". Дополнительные сотрудники также понадобятся из-за коррупционных рисков, считают в дипломатическом ведомстве США.

"Увеличение штатной численности посольства может позволить увеличить количество посещений объектов и улучшить мониторинг. В долгосрочной перспективе, особенно когда Госдепартамент планирует оказывать помощь в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности американской внешней помощи, что требует тщательного надзора", – говорится в ревю.

В документе указано, что посольство США в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер.



