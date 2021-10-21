Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в октябре – ноябре – вице-премьер Стефанишина

"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш в объеме €600 млн", – сказала Стефанишина.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль говорил 14 сентября, что Украина ожидает предоставления €600 млн макрофинансовой помощи Евросоюза в ноябре.

15 сентября выделение Украине второго транша одобрила Еврокомиссия. Это ускорит восстановление экономики после COVID-19, заявил в Twitter Шмыгаль.