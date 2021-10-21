Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в октябре – ноябре – вице-премьер Стефанишина

"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш в объеме €600 млн", – сказала Стефанишина.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль говорил 14 сентября, что Украина ожидает предоставления €600 млн макрофинансовой помощи Евросоюза в ноябре.
15 сентября выделение Украине второго транша одобрила Еврокомиссия. Это ускорит восстановление экономики после COVID-19, заявил в Twitter Шмыгаль.
В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.
В феврале 2021 года Евросоюз призвал Украину выполнять политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, а также продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.
Шмыгаль 22 августа на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.