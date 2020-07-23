Украина во второй раз попытается продать евробонды – СМИ

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. По данным источников "Интерфакс-Украины" и hromadske, возобновить сделку Минфин Украины попытается 23 июля.

Организаторами сделки, по данным СМИ, будут Goldman Sachs и J.P.Morgan Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины 23 июля во второй раз попытается заключить соглашение по размещению еврооблигаций. Об этом 22 июля сообщало "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник в банковских кругах.

По данным агентства, в среду должен был состояться конференц-колл с инвесторами, по итогам которого может быть размещен выпуск долларовых евробондов с погашением в марте 2033 года.

Параллельно Украина планирует 23 июля объявить выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн, отметили в агентстве. Организаторы остались те же, что и у отмененной в июле сделки, – Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Информацию о том, что сегодня Минфин попытается заключить соглашение по размещению еврооблигаций, подтвердили и источники hromadske.

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.