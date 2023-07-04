Украинцам с инсулинозависимым диабетом будуть выдавать бесплатно тест-полоски для глюкометров – Минздрав

"Государство будет компенсировать пациентам стоимость медицинских изделий по программе медицинских гарантий. На первом этапе реимбурсация (возмещение стоимости за счет государственного бюджета) будет касаться тест-полосок для измерения сахара в крови у пациентов с заболеванием диабетом I типа", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что речь идет о 108 867 инсулинозависимых украинцах.

"Ожидается, что получить тест-полоски можно будет по назначению (рецепту врача) уже осенью. Врач, согласно категории пациента (дети, взрослые, беременные), будет определять количество полосок, необходимое пациенту в месяц", – объяснили в ведомстве.