ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинцам с инсулинозависимым диабетом будуть выдавать бесплатно тест-полоски для глюкометров – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выдавать тест-полоски Минздрав планирует с осени
Выдавать тест-полоски Минздрав планирует с осени
Фото: pixabay.com

В Украине осенью начнут бесплатно выдавать тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом инсулинозависимого типа. Об этом 4 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"Государство будет компенсировать пациентам стоимость медицинских изделий по программе медицинских гарантий. На первом этапе реимбурсация (возмещение стоимости за счет государственного бюджета) будет касаться тест-полосок для измерения сахара в крови у пациентов с заболеванием диабетом I типа", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что речь идет о 108 867 инсулинозависимых украинцах.

"Ожидается, что получить тест-полоски можно будет по назначению (рецепту врача) уже осенью. Врач, согласно категории пациента (дети, взрослые, беременные), будет определять количество полосок, необходимое пациенту в месяц", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0vwwUqHHyr8QWoCkxV6t9RYWNAvJme436Z4enH7UeP7mY3B2hVgK3Mnci9we7hwMal

Контекст:

Тест-полоски используются в разных типах глюкометров, у каждой модели аппарата свои тест-полоски.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, диабет, Минздрав, здравоохранение, рецепты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
Галина ГРИШИНА
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Галина ГРИШИНА
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
Галина ГРИШИНА
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Галина ГРИШИНА
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
Галина ГРИШИНА
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
Галина ГРИШИНА
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Галина ГРИШИНА
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (97587)
2
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (45618)
3
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (44588)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (41638)
5
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (26273)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (24640)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (24578)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (24330)
 
 
 
 