Зачислить на банковскую карту в "Укрпошті" можно сумму в размере от 50 до 4999 грн за одну транзакцию.

Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн Фото: depositphotos.com

"Укрпошта" запустила услугу пополнения банковских карт в своих отделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В более чем 3000 автоматизированных отделениях "Укрпошти", оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карту любого украинского банка платежных систем Visa и MasterСard", – говорится в сообщении.

Зачислить на карту можно сумму в размере от 50 до 4999 грн за одну транзакцию.

Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка – эмитента карты. Пополнить наличными можно любую карту – бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

Если у клиента нет при себе карты, он сможет провести пополнение, указав оператору ее 16-значный номер.