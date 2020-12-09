"Укрпошта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке от ее имени

"Укрпошта" обратилась в правоохранительные органы и киберполицию Украины для расследования мошеннической рассылки от ее имени.

В контакт-центр "Укрпошти" поступил ряд обращений клиентов по поводу электронных писем, которые они получили якобы от почтового оператора Фото: depositphotos.com

Пресс-служба "Укрпошти" опубликовала предупреждение для своих клиентов о мошеннической рассылке от ее имени.

"Вечером субботы, 5 декабря, в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени "Укрпошти". Компания призывает не реагировать на них, так как это мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карточек", – говорится в сообщении.

Служба информационной безопасности "Укрпошти" уже обратилась в правоохранительные органы и киберполицию Украины, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и заблокировать мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

Пресс-служба "Укрпошти" отметила, что в минувшую субботу в их контакт-центр поступил ряд обращений клиентов по поводу электронных писем, которые они получили якобы от "Укрпошти". В письме говорилось, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления. Перейдя по указанной в письме ссылке, пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-ресурс "Укрпошти", для осуществления дополнительной оплаты. Таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.

"Компания хочет успокоить клиентов, утечки базы данных не было. Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. "Укрпошта" советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, которые они получают от неизвестных адресантов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании", – подчеркнули в "Укрпошті".