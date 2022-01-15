ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами". В ведомстве прокомментировали информацию про обыски

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В конце 2021 года Укртрансбезопасность впервые за всю историю службы объявила тендер на закупку униформы для инспекторов
В конце 2021 года Укртрансбезопасность впервые за всю историю службы объявила тендер на закупку униформы для инспекторов
Фото: stopcor.org

Сотрудники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте предоставили Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов и подчеркнули, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами. Об этом пресс-служба Укртрансбезопасности (УТБ) сообщила 14 января на странице ведомства в Facebook.

По информации блогера Анны Минюковой, которую она опубликовала в Facebook, 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте ГБР провело обыски, связанные с закупкой специальной формы для инспекторов службы. На официальных страницах ГБР и сайте ведомства информация о проведении следственных действий в УТБ на момент написания новости отсутствует.

УТБ на странице в Facebook обнародовала информацию о проведении тендера.

"В конце 2021 года Укртрансбезопасность впервые за всю историю службы объявила тендер на закупку униформы для инспекторов. Соответствующий тендер на приобретение 400 комплектов униформы на общую сумму 3 898 488 грн был объявлен на платформе ProZorro (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 года. Тендер состоялся без замечаний. Его выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере. В конце декабря униформа была изготовлена и поставлена в УТБ, о чем были подписаны соответствующие акты. Комплект униформы состоит из 13 предметов: кепи, шапка трикотажная, куртка зимняя, брюки зимние, костюм (куртка, брюки повседневные), кашне трикотажное, перчатки, наплечные знаки различия, жилет, ботинки, полуботинки. Цена одного комплекта составляет 9746 грн 22 коп.", – сказано в сообщении.

В службе подчеркнули, что Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова оказывать содействие в расследованиях правоохранителей.

https://www.facebook.com/DSBT.UA/posts/297749822398986

Теги: правоохранители, расследование, ProZorro, обыски, Укртрансбезопасность, блогер, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микро-лифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микро-лифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (107901)
2
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (106426)
3
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (72850)
4
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (66325)
5
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (56539)
6
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (55703)
7
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (53634)
8
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (52238)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS