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С 1 января фиксировать на видео нарушения грузоперевозок на дорогах сможет каждый инспектор – Найем

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После запуска системы габаритно-весового контроля количество перегрузок на дорогах упало на 90%, сообщил замминистра инфраструктуры
После запуска системы габаритно-весового контроля количество перегрузок на дорогах упало на 90%, сообщил замминистра инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

В 2022 году Министерство инфраструктуры Украины увеличит контроль проезда и провоза грузов по дорогам, особенно – ведущим к государственным границам Украины. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем в эфире телеканала "Дом" 25 декабря.

Он отметил, что в 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM). 

По словам чиновника, после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.

"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", – сказал замминистра. По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы.

При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые будут у каждого инспектора "Укртрансбезопасности", начиная с 1 января.

Также в министерстве планируют установить весы медленного взвешивания на подъездах к портам. 

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября 2020-го Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

За последние полтора года на дорогах государственного значения установлено 48 WiM-станций, сообщало 22 июня 2021 года в Facebook Мининфраструктуры.

"Фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно", – объясняли в ведомстве.

29 июня Рада повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля (законопроект №3743). Так, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля. Также, согласно документу, повышена ответственность автоперевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. 

До осени автоматическая система контроля работала в тестовом режиме, с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без начисления реальных штрафов, отмечал сервис открытых данных Opendatabot. В октябре система заработала и начала начислять штрафы. Ответственность за параметры груза несет не только водитель, но и компания-перевозчик.

Теги: транспорт, автомобили, Мустафа Найем, Министерство инфраструктуры, перевозки, Мининфраструктуры, нарушители, дороги, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, грузоперевозки, грузовик, Укртрансбезопасность
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