С 1 января фиксировать на видео нарушения грузоперевозок на дорогах сможет каждый инспектор – Найем

Он отметил, что в 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM).
По словам чиновника, после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.
"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", – сказал замминистра. По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы.
При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые будут у каждого инспектора "Укртрансбезопасности", начиная с 1 января.
Также в министерстве планируют установить весы медленного взвешивания на подъездах к портам.
В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.
В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.
3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.
7 сентября 2020-го Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.
За последние полтора года на дорогах государственного значения установлено 48 WiM-станций, сообщало 22 июня 2021 года в Facebook Мининфраструктуры.
"Фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно", – объясняли в ведомстве.
29 июня Рада повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля (законопроект №3743). Так, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля. Также, согласно документу, повышена ответственность автоперевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей.
До осени автоматическая система контроля работала в тестовом режиме, с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без начисления реальных штрафов, отмечал сервис открытых данных Opendatabot. В октябре система заработала и начала начислять штрафы. Ответственность за параметры груза несет не только водитель, но и компания-перевозчик.