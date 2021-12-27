С 1 января фиксировать на видео нарушения грузоперевозок на дорогах сможет каждый инспектор – Найем

После запуска системы габаритно-весового контроля количество перегрузок на дорогах упало на 90%, сообщил замминистра инфраструктуры Фото: depositphotos.com

Он отметил, что в 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM).

По словам чиновника, после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.

"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", – сказал замминистра. По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы.

При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые будут у каждого инспектора "Укртрансбезопасности", начиная с 1 января.

Также в министерстве планируют установить весы медленного взвешивания на подъездах к портам.