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В 2020 году ДТЭК инвестирует почти 190 млн гривен в развитие энергоинфраструктуры районов вокруг Киева

С начала 2020 года компания уже инвестировала 65 млн грн на обновление энергоинфраструктуры в Бориспольском, Обуховском, Броварском, Киево-Святошинском и Ирпенском районах.

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Это районы с населением почти 500 тыс. человек и наиболее высоким темпом развития, отметили в ДТЭК
Это районы с населением почти 500 тыс. человек и наиболее высоким темпом развития, отметили в ДТЭК
Фото: depositphotos.com

В 2020 году "ДТЭК Киевские региональные электросети" планирует инвестировать почти 190 млн гривен в реконструкцию электросетей, а также в обновление оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Бориспольском, Обуховском, Броварском, Киево-Святошинском и Ирпенском районах Киевской области, сообщает пресс-служба компании.

Это районы с населением почти 500 тыс. человек и наиболее высоким темпом развития, это подтверждает количество новых присоединений к сетям "ДТЭК Киевские региональные электросети" объектов новой застройки, а также заявок на увеличение существующих мощностей. По данным компании, таких запросов почти в десять раз больше, чем в других районах области.

С начала года в этих районах выполнили 6063 новых подключения к сетям, говорят в компании, а в Белоцерковском, Яготинском, Рокитнянском, Барышевском и Мироновском районах за тот же период к сетям присоединили 615 новых клиентов. Но именно на Бориспольский, Обуховский, Броварской, Киево-Святошинский и Ирпенский районы приходилось более 65−70% всех аварийных отключений в регионе, что затрудняло или делало невозможным подключение к сетям новых объектов. В прошлом году ДТЭК инвестировали более 100 млн грн на мероприятия по улучшению электроинфраструктуры районов вокруг Киева, в этом году эту цифру увеличили почти до 190 млн гривен.

"С начала 2020 года компания уже инвестировала 65 млн гривен на обновление энергоинфраструктуры в Бориспольском, Обуховском, Броварском, Киево-Святошинском и Ирпенском районах", – заявил глава компании Виталий Шайда.

На эти деньги восстановили почти 800 км воздушных линий электропередач, расчистили 400 км трасс от веток деревьев, которые часто становятся причиной аварийных отключений, заменили оборудование на 400 трансформаторных подстанциях из 3086 существующих и реконструировали 56 км линий электропередач с установкой 26 разгрузочных трансформаторных подстанций.

В компании рассказали, что в планах до конца года: 

  • обновление более 200 км трассы электропередачи;
  • замена оборудования на 108 трансформаторных подстанциях;
  • расчистка 200 км воздушных линий от веток аварийных деревьев;
  • реконструкция 25 км линий электропередачи;
  • установка 35 разгрузочных трансформаторных подстанций;
  • начало реконструкции подстанции 110/35/10 кВ "Гостомель" (Киево-Святошинский район);
  • строительство подстанции 110/35/10 кВ "Козин (Обуховский район).

Все эти меры призваны обеспечить жителей Бориспольского, Обуховского, Броварского, Киево-Святошинского и Ирпенского районов качественным и бесперебойным электроснабжением, заявили в ДТЭК.

Теги: инвестиции, Борисполь, Гостомель, Киевская область, ДТЭК, строительство, Яготин, электроснабжение, Бровары, Ирпень, Обухов, Козин
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