В 2020 году в Полтавской области построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом – председатель Полтавской ОГА Синегубов

В этом году государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру Полтавской области составили 15 млрд грн, сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

В Полтавской области уже построено в этом году 235 км дорог государственного и местного значения, в то время как в прошлом году было отремонтировано лишь 117 км дорог, а в 2018-м – 122 км. Об этом 12 ноября рассказал глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на пресс-конференции, которую транслировали в Facebook главы области.

"В этом году государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру Полтавской области составили 15 млрд грн. Это рекордные цифры", – отметил Олег Синегубов.

Служба автомобильных дорог в Полтавской области построила и отремонтировала 132,7 км дорог, а Агентство местных дорог Полтавской области уже почти на 100% отремонтировало те дороги, которые были запланированы в этом году: 92 км.

В 2020 году завершен ремонт трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах Полтавы, а также строительство первой очереди объездной вокруг областного центра. Также начат капитальный ремонт дороги Чернухи – Лубны, которая соединяет более 11 населенных пунктов. Эту автодорогу полностью отремонтируют в следующем году, рассказал глава области. Кроме этого, активно строится бетонная дорога – первый украинский хайвей Н-31 Днепр – Решетиловка, а также дорога государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский на всей территории области.