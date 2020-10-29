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ДЕНЬГИ

Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о перенаправлении денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог

Национальная служба здоровья Украины в период с апреля по октябрь 2020 года выделила медучреждениям, которые лечат онкобольных, 2,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2019 год эта сумма составила 1,9 млрд грн., заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В 2020 году было выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных
Шмыгаль: В 2020 году было выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Комментируя решение Кабинета Министров Украины о выделении части денег для программы по диагностике онкозаболеваний на строительство дорог, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году в Украине было выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. 

"Вчера в СМИ, к сожалению, была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, в 2020 году было выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году и вдвое больше, чем в 2018 году", – написал он в Telegram.

Он отметил, что Национальная служба здоровья Украины в период с апреля по октябрь выделила медучреждениям, которые лечат онкобольных, 2,4 млрд грн., при том, что за весь 2019 год эта сумма составила 1,9 млрд грн.

"С сентября этого года наше правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы предоставлять качественную помощь", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что теперь на повестке дня Кабмина постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров и финансирование Фонда безработицы.

27 октября издание "Наші гроші" обратило внимание на то, что Кабмин передал на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Всего из программы Минздрава забрали 104,752 млн грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что Кабинет Министров Украины перераспределил средства, выделенные на проект по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, так как в этом году данный проект невозможно было реализовать.

Теги: Кабинет Министров, деньги, лечение, онкология, дороги, финансирование, Национальная служба здоровья, Денис Шмыгаль, здравоохранение, Кабмин, ремонт дорог
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