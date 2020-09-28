В августе средняя зарплата украинцев снизилась на 358 грн по сравнению с июлем – Госстат

По данным Госслужбы статистики Украины, самую низкую среднюю зарплату в августе получили работники сферы временного размещения и организации питания – 6224 грн.

В августе средняя зарплата украинцев снизилась по сравнению с июльской. Об этом 28 сентября проинформировала Государственная служба статистики Украины.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 года составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2019 года) увеличился на 8,6%", – говорится в сообщении.

В июле 2020 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 11 804 грн. Таким образом, месячная средняя зарплата снизилась на 358 грн.

В августе самая низкая официальная зарплата была зафиксирована в сфере временного размещения и организации питания – 6224 грн. Самая высокая – 19 827 грн – в сфере информации и телекоммуникации.

Средняя зарплата медиков и работников социальной сферы, которая ранее была одной из самых низких в стране, составила в августе 8490 грн – больше, чем в сфере образования (8218 грн).

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. С 1 сентября она составляет уже 5 тыс. грн.