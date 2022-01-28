В Чернигове ГБР проводит обыски в облгосадминистрации и горсовете

Чиновников в Чернигове подозревают в махинациях при проведении тендера на ремонтные работы Фото: dbr.gov.ua

Следственные действия происходят по делу о махинации при подготовке и проведении публичных закупок услуг по ремонту дорог городского значения. Ведомство установило, что в 2021 году управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело четыре тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму более 350 млн грн.

По предварительной информации, на аукционе чиновники создали искусственные условия для победы определенной компании. Компания-победитель заказывала некачественную асфальтобетонную смесь по искусственно завышенным ценам на предприятиях, которыми руководят менеджеры, связанные с руководством Черниговского горсовета.

Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетных потерям. Продолжаются экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба, нанесенного государству. Также проверяется причастность к совершению уголовного преступления должностных лиц Черниговского горсовета.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.