В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – Данилишин

Международные резервы Украины превысили $28 млрд, что является самым высоким показателем с августа 2020 года, сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – до $28 млрд. Об этом написал в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, золотовалютные резервы достигли максимума с августа текущего года (по состоянию на 1 августа объем резервов составлял $28,8 млрд).

"Дополнительной поддержкой для международных резервов НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с Международным валютным фондом в формате stand-by, который начался на этой неделе в дистанционном формате", – отметил Данилишин.

Как сообщала пресс служба НБУ, по состоянию на 1 декабря 2020 года международные резервы Украины составляли $26,14 млрд. В июле – августе 2020 года объем золотовалютных резервов Нацбанка находился на уровне восьмилетних максимумов.