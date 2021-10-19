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В Днепре возобновили слушания по иску "Радабанка" против владельца свиноводческого комплекса Астиона

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Василий Астион является владельцем холдинга Dnipro Agro Group, в состав которого входит компания-должник
Василий Астион является владельцем холдинга Dnipro Agro Group, в состав которого входит компания-должник
Фото: rbc.ua

Владелец холдинга Dnipro Agro Group Василий Астион выступил одним из поручителей по кредиту в 16 млн грн, которые "Радабанк" выдал в 2019 году ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" сроком на шесть месяцев. В апреле 2021 года хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск банка и постановил взыскать долг солидарно с компании и его поручителей – ООО "ФК "Фингруп Фактор" и ООО "Перемога", но с тех пор они так и не выплатили долг. Банк решил взыскать тело кредита с главного поручителя, пишет "РБК-Украина" в статье "Время платить по счетам. Чем закончатся слушания по иску "Радабанка" к Астиону".

"Подсудимый владелец холдинга Dnipro Agro Group Василий Астион продолжает терять бизнес и личное имущество из-за непогашенного банковского долга. Ранее "РБК-Украина" писало о продаже его компанией в разгар посевной двух элеваторов в Днепропетровской и Запорожской областях. Сейчас речь идет о судебной тяжбе с "Радабанком". В Днепре возобновились слушания в судебном производстве против бизнесмена Василия Астиона. Речь идет о кредитном долге банку на сумму 10,87 млн грн. Кредитор, который начал судебную тяжбу с Астионом, – "Радабанк", принадлежащий Татьяне Городницкой – сестре экс-члена попечительского совета еврейской общины Днепра Владимира Городницкого, умершего в 2020 году", – указывает агентство.

Журналисты отмечают, что Астион является владельцем холдинга Dnipro Agro Group, в состав которого входит компания-должник.

"Когда пришло время платить по счетам, оказалось, что погашать долг ни у свиноводческого комплекса "Днепровский", ни у его поручителей возможности не оказалось. В результате банк в 2020 году подал иск в суд, потребовав взыскать с ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" 10,87 млн грн тела кредита. В апреле 2021 года хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск банка и постановил взыскать этот долг солидарно с компании и его поручителей – ООО "ФК "Фингруп Фактор" и ООО "Перемога". Рассмотрение дела затянулось из-за того, что ответчики один за другим сообщали о намерении мирного урегулирования спора и инициировали перенос судебных заседаний "для завершения процесса урегулирования погашения задолженности и подписания сторонами необходимых документов". Но, как оказалось в итоге, намерения так и остались на бумаге", – сказано в статье.

"Радабанк" подал к Астиону и ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский" два иска в Новомосковский межрайонный суд Днепропетровской области и требует взыскать с них предметы залога.

"По решению суда компания может лишиться так называемых "биологических активов" в виде 2823 свиней, а также зданий и технологического оборудования. Василий Астион – целого списка движимого и недвижимого имущества, в который входят его элитные автомобили – Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, Lexus LX 570 2015 года выпуска и Land Cruizer 200 2017 года выпуска, жилой дом площадью 1983,5 м2 и земельный участок в 307 м2 на ул. Юности в селе Песчанка, а также квартира площадью 128 м2", – перечислили журналисты.

Судебные заседания назначены на 28 октября и 29 ноября.

"Кроме того, банк не забыл и отца Василия Астиона – бывшего начальника киевского УБОПа Николая Астиона, который также поручился за свиноводческий бизнес. К нему "Радабанк" подал иск в Печерский суд Киева с требованием взыскать предмет залога. Слушание этого дела также состоится в конце ноября. Если эти иски "Радабанка" будут удовлетворены, на недолгой истории успешного вхождения Василия Астиона в животноводческий бизнес можно будет ставить точку. А остальным банкирам – вносить его в список наиболее проблемных должников с негативной репутацией", – отмечают авторы.

По информации "РБК-Украина", до последнего времени в число кредиторов Dnipro Agro Group входили также "Таскомбанк" (кредитная линия на 360 млн грн), банк "Південний" ($10 млн), ПУМБ ($1,65 млн), банк "Конкорд" (25 млн грн) и другие финансовые учреждения.

Теги: банки, Днепр, залог, долги, кредиты, финансы, имущество, иск, суд, Радабанк
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