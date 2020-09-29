В Еврокомиссии зарегистрировали инициативу об отказе от монет номиналом один и два евроцента

В Европейском союзе с 28 сентября до 26 октября продлится сбор мнений об отказе от монет номиналом один и два евроцента и округлении цен до пяти евроцентов.

Европейская комиссия 28 сентября начала четырехнедельный сбор мнений об использования монет номиналом один и два евроцента. Соответствующая инициатива опубликована на сайте Еврокомиссии.

Гражданам и учреждениям ЕС предложили поделиться отзывами о возможном округлении цен до пяти евроцентов вследствие отказа от монет номиналом один и два евроцента.

"Правила ЕС в отношении монет евро гласят, что учреждения ЕС должны периодически проверять использование монет разных номиналов с точки зрения затрат и приемлемости для общества", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия изучит экономический, природоохранный и социальный эффект, который могут вызвать новые правила округления наличных платежей.

Сбор отзывов продлится до 26 октября, затем начнется общественное обсуждение, которое завершится до 11 января 2021 года. На третий квартал 2020 года запланированы консультации. Принятие решения по их результатам ожидается до конца 2021 года.